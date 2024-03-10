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Siyaset 'Kaybedersem evime döneceğim' demişti! Meral Akşener yeni işini buldu
Siyaset

'Kaybedersem evime döneceğim' demişti! Meral Akşener yeni işini buldu

Yeniakit Publisher
2024-03-10 12:50:00 - 2024-03-10 12:53:04

Yerel seçimlerde istedikleri sonucu alamamaları durumunda evine döneceğini açıklayan Meral Akşener, İYİ Parti'den Safranbolu Belediyesi başkan adayı olan şarkıcı Hakan Peker'le sahneye çıkarak şarkı söyledi.

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimlere kısa bir süre kala parti liderleri de çalışmalarını hızlandırdı.

İYİ Parti'den Safranbolu Belediyesi başkan adayı olan şarkıcı Hakan Peker'in Safranbolu Misak-ı Milli Meydanında organize ettiği konsere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Akşener şarkı söyledi

Bir süre sonra sahneye çıkan Akşener, belediye başkan adayı Hakan Peker'in seçilmesi halinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu'yu dünya şehri yapacağına inandığını söyleyerek konsere katılanlardan Peker'e destek istedi.

Meral Akşener, Hakan Peker ile birlikte, "Bir efsaneydi" şarkısını söyledi.

"İstenilen sonucu alamazsak evime döneceğim"

Akşener, Maltepe'de esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada, seçimde istenilen sonucu alamadıkları takdirde evine döneceğini, siyasetle meşgul olmayacağını söyledi. Akşener, "Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı?" ifadelerini kullanmıştı.
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