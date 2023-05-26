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Gündem Kaybedeceğini anlayan Kılıçdaroğlu tüm tuşlara basıyor
Gündem

Kaybedeceğini anlayan Kılıçdaroğlu tüm tuşlara basıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-26 02:27:00 -
Kaybedeceğini anlayan Kılıçdaroğlu tüm tuşlara basıyor

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kredi kartı borcu olanların borçlarını devletin ödeyip 36 ay taksit vaadinde bulundu.

Türkiye'nin gelecek 5 yılının belirleneceği Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tur Oylaması'na 2 gün kalmışken Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi.

Vatandaşın kredi kartı borçlarının devlet hazinesi yardımıyla bankalardan devralınacağı vaadinin verildiği kısa mesajda, "Unutmayın, 28 Mayıs seçimi,bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur!" ifadesi yer aldı.

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