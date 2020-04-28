  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Kayaya benzeyen kaplumbağa türü keşfedildi

Bilim insanları, yosunlu bir kaya görünümünde olan yeni bir 'matamata' kaplumbağası türü keşfettiklerini açıkladı.

2020-04-28 05:24:00 -
Kayaya benzeyen kaplumbağa türü keşfedildi

Almanya'nın Dresden kentindeki Senckenberg Doğa Tarihi Müzesi'nden Prof. Dr. Uwe Fritz ve ekibi, yosunlu bir kaya görünümünde olan yeni bir 'matamata' kaplumbağası türü keşfettiklerini açıkladı. Keşfedilen yeni matamata kaplumbağasının bazı genetik farklılıklara sahip olduğu, normal kaplumbağa türlerine benzemediği belirtildi.

Uwe Fritz, yeni keşfedilen matamata kaplumbağasının çamurda saklandığını ve avını direkt bütün olarak yuttuğunu söyledi.

"75 DNA örneği üzerinde çalıştık"

Fritz, matamata kaplumbağalarının genetikleri hakkında çok az bilgiye sahip olduklarını ve genetik bir fark olup olmadığını görmek amacıyla 75 DNA örneği üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Moleküler Filogenetik ve Evrim dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarlarından Prof. Mario Vargas ise, keşfedilen matamata kaplumbağası türünün korunma altına alınması gerektiğini söyledi. Vargas, şu ifadeleri kullandı: "Bu tuhaf görünümlü hayvanların binlercesi yasa dışı hayvan ticaretinde yakalanıyor ve yetkililer tarafından el koyuluyor. Bu büyüleyici hayvanları çok geç olmadan korumalıyız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı