Kayaya benzeyen kaplumbağa türü keşfedildi

Almanya'nın Dresden kentindeki Senckenberg Doğa Tarihi Müzesi'nden Prof. Dr. Uwe Fritz ve ekibi, yosunlu bir kaya görünümünde olan yeni bir 'matamata' kaplumbağası türü keşfettiklerini açıkladı. Keşfedilen yeni matamata kaplumbağasının bazı genetik farklılıklara sahip olduğu, normal kaplumbağa türlerine benzemediği belirtildi.

Uwe Fritz, yeni keşfedilen matamata kaplumbağasının çamurda saklandığını ve avını direkt bütün olarak yuttuğunu söyledi.

"75 DNA örneği üzerinde çalıştık"

Fritz, matamata kaplumbağalarının genetikleri hakkında çok az bilgiye sahip olduklarını ve genetik bir fark olup olmadığını görmek amacıyla 75 DNA örneği üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Moleküler Filogenetik ve Evrim dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarlarından Prof. Mario Vargas ise, keşfedilen matamata kaplumbağası türünün korunma altına alınması gerektiğini söyledi. Vargas, şu ifadeleri kullandı: "Bu tuhaf görünümlü hayvanların binlercesi yasa dışı hayvan ticaretinde yakalanıyor ve yetkililer tarafından el koyuluyor. Bu büyüleyici hayvanları çok geç olmadan korumalıyız."