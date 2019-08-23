Kayaşehir TOKİ sözleşme tarihi ne zaman? Teslim tarihi süresi sözleşmeden sonra mı başlayacak?

TOKİ İstanbul Kayaşehir konutları sözleşme tarihi ve konut teslim tarihine ilişkin haber. 26 Haziran Çarşamba günü Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2 1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3 1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekildi. Kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar Kayaşehir sözleşme tarihi tahminen ne zaman olur? 3 yıl içinde ev teslim yazıyor bu süre sözleşmeden sonra mı başlayacak? sorusunu soruyor.

Binlerce aile tarafından merakla beklenen kura töreninde, 26 Haziran Çarşamba günü Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2 1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3 1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilmişti. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı. TOKİ kura sonucuna göre, hak sahibi olanlar, Kayaşehir TOKİ sözleşme tarihi tahminen ne zaman? Teslim tarihi süresi sözleşmeden sonra mı başlayacak? sorusunu sormuştu. TOKİ de bu soruya şu şekilde cevap verdi. “Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.”