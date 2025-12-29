  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hürriyet Cihan Şensözlü'nün hangi gazetede yazdığını neden görmezden geldi

Şam’da patlama sesleri! Mezze bölgesi namlunun ucunda: Karanlık eller Suriye’yi kaosa sürüklüyor

Ahmet Hakan TOKİ’nin deprem evlerine hayran oldu: Ah benim de öyle bir evim olsa!

Kirli ittifakın maskesi düştü! CHP ve yandaşı Sözcü'nün "şehit istismarı" ile "terör seviciliği" arasındaki riyakar oyunu deşifre oldu

Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 polisimiz şehit oldu

Dibe batan Özgür iyice paranoyak oldu! Yine İngilizlere ağladı: Uyuşturucu operasyonlarının amacı bakın neymiş

Abdulkadir Selvi sordu: Özgür Özel bile bile neden yalan söylüyor!

Abdi yine kaçtı! Şam ile görüşmeye gitmedi

Ticaret Bakanı Bolat 2025 gümrük verilerini açıkladı! Değeri 100 milyar TL’ye yakın

Yüzyılın projesinde büyük gün geldi! İlk kuralar bugün o ilimizde çekiliyor: 500 bin konut için geri sayım başladı
Yerel Kayan araç park halindeki arabayı böyle devirdi!
Yerel

Kayan araç park halindeki arabayı böyle devirdi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Malatya’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan aracın park halindeki aracı devirdiği kaza cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Göknar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir araç, metrelerce kaydıktan sonra park halindeki bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç devrilerek ters döndü. Yaşanan kaza çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Öte yandan yolun adeta buz pistine dönmesi nedeniyle aynı bölgede peş peşe çok sayıda trafik kazasının yaşandığı öğrenildi.

Yine alkol yine kaza! Sultanbeyli'de 4 kişi yaralandı
Yine alkol yine kaza! Sultanbeyli'de 4 kişi yaralandı

Gündem

Yine alkol yine kaza! Sultanbeyli'de 4 kişi yaralandı

ABD'yi sarsan kaza: Helikopterler havada çarpıştı
ABD'yi sarsan kaza: Helikopterler havada çarpıştı

Dünya

ABD'yi sarsan kaza: Helikopterler havada çarpıştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23