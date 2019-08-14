Kayalıktan yuvarlanan yaşlı adam, ambulans helikopterle kurtarıldı
Bingöl’de atla giderkenkayalıktan yuvarlanan yaşlı adam,UMKE ekipleri tarafından ambulans helikopterle kurtarıldı.14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:46
Bingöl’de atla giderkenkayalıktan yuvarlanan yaşlı adam,UMKE ekipleri tarafından ambulans helikopterle kurtarıldı.
Olay, Genç ilçesine bağlı Sarmakaya köyü Afşin yaylasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, at üstünde 3 bin rakımlı afşin yaylasına giden Mehmet Ali Yıldırım (62), dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Yakınlarınınhaber vermesi üzerine köyeİl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı UMKE ekipleri sevk edildi.Ekipler yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulans helikopter istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ambulans helikoptere ulaştırılan yaşlı adam Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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