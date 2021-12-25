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Yerel Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti
Yerel

Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti

Siirt'te hayvan otlatırken kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 22:15:00 -
Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti

Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler köyü yakınında hayvan otlatan 15 yaşındaki Habib Gökçe, çıktığı kayalıklardan düştü.

Gökçe'nin düştüğünü gören yakınları yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen UMKE ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Gökçe'nin cesedini kayalık bölgeden çıkardı.

Gökçe'nin cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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