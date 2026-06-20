Kayalıklarda mahsur kaldı! JAK ekipleri oğlak için seferber oldu
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Artvin’de Deriner Baraj Gölü’ndeki kayalıklarda mahsur kalan oğlak, bölgede görevli Trabzon JAK ekipleri tarafından kurtarıldı.
Artvin’de kayalıklarda mahsur kalan oğlak için Jandarma Arama Kurtarma ekipleri harekete geçti. Deriner Baraj Gölü'ndeki kayalıklarda mahsur kalan oğlağı kurtarmak için bölgede görevde bulunan Trabzon JAK ekipleri harekete geçti.
Bot yardımıyla kayalık alana ulaşan ekipler, oğlağı bulunduğu yerden aldı.
Ekipler, botla kıyıya ulaştırdıkları oğlağı doğaya saldı. Oğlağın kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.