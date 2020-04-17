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Aktüel

Kayalıklarda mahsur kaldı 48 saat sonra fark edildi

Kayseri’de kayalıkların arasına sıkışan genç 48 saat sonra fark edildi.

2020-04-17 20:47:02 -
Kayalıklarda mahsur kaldı 48 saat sonra fark edildi

Kayseri’de kayalıkların arasına sıkışan genç 48 saat sonra fark edildi. Ekipler film gibi bir operasyonla genci kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi Dere mevkiinde bir çoban, kayalıkların arasına sıkışmış ve yardım isteyen birini fark etti. Çobanın haber vermesi sonrasında olay yerine 112, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arkadaşları ile alkol aldığı ileri sürülen ve kayaların arasına düşerek sıkışan 28 yaşındaki Ümit A.’yı ekipler ip bağlayarak kurtarmaya çalıştı. Çalışma esnasında gencin sıkıştığı kayada kontrollü bir şekilde kırılmaya başlandı. Yaklaşık iki gündür mahsur kaldığı öğrenilen Ümit A.’yı ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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