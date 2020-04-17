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Aktüel

Kayalıklarda 48 saat mahsur kaldı, sesini duyan çoban sayesinde kurtuldu

Kayseri’de kayalıklara sıkışan ve 48 saat mahsur kalan genç şahıs, kendisini fark eden çobanın ihbarından sonra ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları ile kurtarıldı.

2020-04-17 22:20:44 -
Kayalıklarda 48 saat mahsur kaldı, sesini duyan çoban sayesinde kurtuldu

Kayseri’de kayalıklara sıkışan ve 48 saat mahsur kalan genç şahıs, kendisini fark eden çobanın ihbarından sonra ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları ile kurtarıldı.


Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi Dere mevkiinde bir çoban, kayalıkların arasına sıkışmış ve yardım isteyen birini fark etti. Çobanın haber vermesi sonrasında olay yerine 112, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayaların arasına düşerek sıkışan 28 yaşındaki Ümit A.’yı ekipler ip bağlayarak kurtarmaya çalıştı. Çalışma esnasında gencin sıkıştığı kayada kontrollü bir şekilde kırılmaya başlandı.


Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kayalıkların arasından çıkarılan Ümit A., sedyeye konularak ambulansa götürüldü. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç, hastaneye sevk edildi.

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