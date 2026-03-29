Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kayalık alanda korku dolu anlar! Genç kadın 20 metreden düştü

Antalya’da kayalık alanda yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen 25 yaşındaki Fatma F.’nin yardımına o sırada bölgede çalışan inşaat işçileri yetişti.

Antalya’nın Kepez ilçesinde öğle saatlerinde kayalık alanda yaşanan olayda, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen Fatma F. için çevredeki inşaat işçileri seferber oldu.

 

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı’nda, orman ve kayalıkların bulunduğu alanda meydana geldi. Yapımı devam inşatta çalışan işçiler, karşılarında yer alan yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıkta yürüyen bir kadının gözden kaybolduğunu görünce hemen olay yerine gitti. İşçiler kadının kayalıktan düştüğünü fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

 

İnşaat işçileri sırtlarında taşıdılar

Ekipler gelene kadar kayalıktan inen inşaat işçisi Sezgin Arslan ile arkadaşları, yanına ulaştıkları kadını bir yere kadar sırtlarında taşıdı. Ekiplerin geldiğini gören Arslan, müdahale edilmesi için kadını sırtından indirdi. Sağlık ekibi kolunda ve vücudunda kırıklar olan kadını sedyeye alarak, yol kenarına kadar getirdi. Polis, düşen kadının Fatma F. olduğunu belirledi. Ambulansa alınan ve hayati tehlikesi bulunmayan Fatma F., Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Genç kadının neden kayalıklarda olduğu bilinmiyor

Kadını görerek durumu ekiplere bildiren işçilerden Mehmet Ayhan, “Neden düştü biz de bilmiyoruz. Kayalık alanda yürüyordu, fotoğraf çekmek için mi oradaydı bilmiyoruz. Düştüğünü gördük ve olayı bildirdik" dedi.

 

'Belli yere kadar sırtımızda taşıdık'

Sezgin Arslan ise “Şantiyede kahvaltı yaparken kayalıkta bir kadın gördük. Sonra birden kayboldu. Biz panik olduk ve önce bir arkadaşı oraya gönderdik. Kadının düştüğünü görünce hemen ekiplere bildirdik. Belli bir yere kadar sırtımızda taşıdık. Sonra ekipler müdahale etti. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu. Ekiplerin olayla ilgili inceleme ve çalışması devam ediyor.

