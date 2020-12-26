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Spor Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması Erzurum'da başladı
Spor

Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması Erzurum'da başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:06:37 -
Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması Erzurum'da başladı

ERZURUM (AA) - Türkiye Kayak Federasyonun düzenlediği Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması Erzurum'da başladı.

Kentteki Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara 31 sporcu katılıyor.

Sezonun ilk yarışları olma özelliği taşıyan organizasyonun ilk gününde erkeklerde 10 kilometre klasik stil müsabakasında Ömer Ayçiçek 1'inci, Hamza Dursun 2'nci, Abdullah Yılmaz ise 3'üncü oldu.

Kadınlar 5 kilometre klasik yarışlarında ise Ayşenur Duman birincilik, Zozan Malkoç ikincilik, Esra Akpınar ise üçüncülük elde etti.

İlk gün müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil verdi.

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