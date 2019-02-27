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Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap Yarışları tamamlandı

- Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde dün başlayan ve 260 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, bugün gerçekleştirilen serbest teknik yarışı ile sona erdi

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:56
Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap Yarışları tamamlandı


ARDAHAN (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve Ardahan'da gerçekleştirilen Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap Yarışları tamamlandı.

Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki organizasyonda, federasyonun belirlediği 7 farklı yaş grubundaki 14 ayrı kategoride 17 ilden 260 sporcu, dereceye girmek için mücadele etti.

Serbest teknik yarışları ile sona eren organizasyonun ardından Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ve diğer yetkililerin katılımıyla ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninde konuşan Vali Masatlı, bölgeye yağan karın bugün bir kez daha faydasının tescillendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir süre önce burada Kayaklı Koşu Milli Takımımız kamp yaptı. Kendileri çok memnun bir şekilde Ardahan'dan ayrıldı. Hemen akabinde bu etkinlik burada başarıyla gerçekleşti. Bu etkinliğin burada çok rahatlıkla yapılabileceği belgelenmiş oldu. 260 sporcumuzu burada ağırlamaktan çok memnuniyet duyduk. İnşallah devamı gelecektir. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

Milletvekili Atalay da organizasyonun Yalnızçam'ın tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki günlerde Yalnızçam Kayak Merkezi çok daha iyi tanıtılacak. Dolayısıyla da buraya daha çok sporcu gelecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ise kendilerine yardımcı olan Vali Mustafa Masatlı ve Ardahan Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, "Bizi çok samimi ağırladılar. Ardahan'da bulunmaktan son derece mutlu olduk. Burayı tanıtmak da bizim boynumuzun borcu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:56
  1. 2. Etap yarışları
  2. ak parti ardahan milletvekili orhan atalay
  3. Ardahan
  4. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı
  5. Kayaklı Koşu Ligi
  6. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto

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