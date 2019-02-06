0553 313 94 23

Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları sona erdi

- Organizasyonda, farklı yaş kategorilerinden 260 sporcu mücadele etti

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:01
Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları sona erdi


BOLU (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları tamamlandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayak Merkezi'ndeki yarışlarda, federasyonun belirlediği 10 ile 21 yaş altı kategorileri arasındaki 12 farklı yaş grubundan 260 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda bugün serbest teknikte yarışan sporcular kategorilerinde derece elde etmek için ter döktü.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Branş Sorumlusu Süleyman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların güzel geçtiğini belirterek, "Yarışlarımızı ilk gün klasik teknikte, bugün ise serbest teknikte yaptık. Bu, 1. etap yarışları, bundan sonra da 2. etap yarışları olacak. O yarışlar da mart ayında yapılacak." diye konuştu.

Serbest teknikte yapılan müsabakalarda 12 yaş altı kızlarda Irmak Erdem, erkeklerde Salli Ayyıldız, 13 yaş altı kızlarda Özgenur Köksal, erkeklerde Ada Edip Kahraman, 14 yaş altı kızlarda İrem Dursun, erkeklerde Kemal Çelik, 16 yaş altı kızlarda Özlem Ceren Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz, 18 yaş altı kızlarda Fatma Yavuz ve erkeklerde Mehmet Türün birinci oldu.

20 yaş altı kadınlarda Ayşenur Duman, erkeklerde Yusuf Emre Fırat ve 21 yaş altı kadınlarda Zozan Malkoç ile erkeklerde Ömer Ayçiçek zirveye adını yazdırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:01
  1. Bolu
  2. Gerede
  3. Kayaklı koşu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'da bina çökmesi
    1. Kartal'da bina çökmesi
    2. Konyaspor, Yeni Malatyaspor..
    3. Sebze meyve komisyoncuları Yeni Akit’e..
    4. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası sona..
    5. ABD İsrail'den Demir Kubbe satın alacak
    6. Bakan Berat Albayrak sosyal medyadan..
    7. Emine Erdoğan Amerikalı heyeti kabul..
    8. İstanbul Valiliği, Kartal'da binanın..
    9. Tenis: FED Kupası
    10. Çavuşoğlu'ndan Brezilya'ya Kudüs uyarısı
    11. TCMB'nin "II. Uluslararası Fotoğraf..
    12. Türkiye Rusya'nın vize kararından memnun
    13. Cezayir'de "okulda namaz kılınması..
    14. HDP'li Başkan: AK Parti kazanacağına..
    15. Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı
    16. Rus futbolcular Kokorin ve Mamaev'in..
    17. Viyadükten düşerek yanan tırın..
    18. DHKP-C'li Aşoğlu'na Almanya'da 6 yıl 9..
    19. Beşiktaş'ta İlhan Mansız depremi!
    20. Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları..
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi