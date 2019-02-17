Kayak merkezinden dönüşte kaza: 16 yaralı Sivas merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında, kayaktan dönen tatilcileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 16 kişi yaralandı.

Sivas'ta, kayak merkezinden dönenlerin bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 16 kişi yaralandı.



Kaza, 16.30 sıralarında merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında meydana geldi. Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezi'nden dönen üç ailenin bireylerinin bulunduğu, Gökhan Özkaya yönetimindeki 58 BZ 515 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü ile birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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