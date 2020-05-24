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Aktüel

Kayahan'dan düşündüren sözler! Sosyal medyayı salladı

4 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Kayahan'ın izleyenleri düşündüren bir konuşması ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:23:00 -

4 yıl önce 3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Kayahan'ın izleyenleri düşündüren bir konuşması ortaya çıktı.

Kayahan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bana 6 aylık bir ömür biçilmişti. Kimisi çıkar 'bu hastalığı yendim' der. Bence günah işliyorlar. Hiç kimse bir şeyi yenmez. Allah yardım ederse..."

"Ölüm ceza değildir ki. Bana göre mezuniyettir. Cenab-ı Allah'ın katına çıkacaksınız. Orada hesap vereceksiniz. Buradaki dünyanın yalan olduğunu bir düşünürseniz zaten huzur kendiliğinden yerli yerine gelir."

"Cenab-ı Allah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i okusanız, o kitapta size ticareti nasıl yapacağınız bile anlatılıyor. En kolayını söyleyeyim: Helal ve haram. Bunu bilen bir dünyada hiçbir problem çıkmaz. Helali haramı bilen, 'Cenab-ı Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz'ı bilen... Bunları öğretelim insanlara."

"Cenab-ı Allah'tan başka yaratan yoktur. Yaradan tektir. Biz dünyada var olanları bir araya getiririz. Biz O'nun kullarıyız. İşte bunu şaşırmasalar, bu Türkiye'nin pek çok sanatçısı bugün bu halde olmaz."

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