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Kaya tırmanışında kaybolan üniversiteliler bulundu

Çankırı’da kaya tırmanışı yapmak isterken kaybolan 2 üniversite öğrencisinii AFAD ekipleri 2 saatlik arama sonunda buldu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:42
Kaya tırmanışında kaybolan üniversiteliler bulundu

Olay, dün gece Çankırı merkez Ballıca mevkiinde meydana geldi. Karatekin Üniversitesi öğrencileri Mert Halıcı ve Ersel Geçgin, dün akşam saatlerinde Ballıca mevkiinde kaya tırmanışı yapmak için bölgeye gitti. Arkadaşlarından haber alamayan başka bir grup AFAD’dan yardım istedi. Kayıp ihbarını alan 6 kişilik AFAD ekibi, arama kurtarma çalışması başlattı. AFAD ekibine daha sonra 5 kişilik UMKE ekibi de destek verdi. Ekipler 2 saat süren arama kurtarma çalışması sonucunda kaya tırmanışı yapmak isteyen Mert Halıcı ve Ersel Geçgin’i buldu. Herhangi bir sağlık sorununu olmadığı belirtilen öğrenciler daha sonra Çankırı’ya getirildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:42
  1. Çankırı
  2. kayıp üniversiteliler
  3. kayıplar bulundu

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