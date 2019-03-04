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Kaya, “Safranbolu’da 30-40 yıla sirayet edecek hizmetlere imza atmak istiyoruz”

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelerek, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildiğinde “Safranbolu’da 30-40 yıla sirayet edecek hizmetlere imza atmak istediklerini belirtti.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:30
Kaya, “Safranbolu’da 30-40 yıla sirayet edecek hizmetlere imza atmak istiyoruz”

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelerek, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildiğinde “Safranbolu’da 30-40 yıla sirayet edecek hizmetlere imza atmak istediklerini belirtti.


Kahvaltının ardından konuşan AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Yerel seçimlere az bir süre kaldığını, 6 Mart Çarşamba günü Sunal Tülbentçi Öğretmen Evinde saat 19.30’da Proje Tanıtım Toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.


Genel Seçimleri tüm ülkede genel seçim havasında büründüğünü ifade eden Sarı, “Bu seçim, 24 Haziran 2018 genel seçimlerindeki gibi bir ittifak durumu söz konusu. Bu ittifakın CHP ve İYİ Parti kanadı her ne kadar HDP, Saadet partileri ile ittifak içerisinde olmadıklarını beyan etseler de, görünen köy kılavuz istemez. HDP’nin adayları CHP’yi destekliyor. Bu nedenle bizlere büyük görev düşmekte. Bizler bu oyunu bozarak parti ya da görüş ayırt etmeksizin halkımıza gerçekleri anlatarak ülkemizin, bölgemizin, ilçemizin geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Adayımız Ali Kaya ile inşallah 1 Nisan itibari ile Safranbolu’da sadece hizmet yarışını başlatacağız” dedi.


Belediye Başkan Adayı Ali Kayaseçim çalışmalarının ilk gününden itibaren Safranbolu’yu çok daha iyi bir konuma getirecek, önündeki 50 yılı garanti altına alacak projelerini halka anlatmaya çalıştıklarını söyledi. “


“Safranbolu’da 30-40 yıla sirayet edecek hizmetlere imza atmak istiyoruz”


Tek hedeflerinin Safranbolu’ya hizmet olduğunu ifade eden Kaya, “Bu süreçte gece gündüz demeden vatandaşlarla birlikteyiz. Hemhal oluyoruz, fikirlerini, görüşlerini alıyoruz. Yine vatandaşlarımıza AK Parti politikalarını, AK Parti Belediyeciliğinin başarılarını anlatıyoruz. Bu anlamda projelerimizi tamamladık. Tabii ki AK Parti belediyecilik anlayışı vatandaşlarımızdan takdir gördüğü için, 94 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir belediyesindeki başarıları takdir gördüğü için 18 yıldır AK Parti ülkemizde hem iktidar, hem dünyada söz sahibi, güçlü bir Türkiye var,vizyonu olan bir partimiz var, 2023, 2053, 2071 vizyonlarımız var. Bu şekilde vizyonu uzun yıllara sirayet eden tek parti AK Parti olmuştur. Yine partimizin başarılarını anlatmaya her halde zaman yetmez. Bu başarıları yerel ölçekte Safranbolu’muzda da gerçekleştirebileceğimize eminim. Safranbolu’da bir belediyecilik başarısı var ki, Safranbolu her geçen gün büyüyor, gelişiyor, ikamet noktasında tercih ediliyor. Allah nasip ederse bizler bu başarıyı önümüzdeki 5 yıla da taşıyacağız. Safranbolu’nun önündeki 30 -40 yıla sirayet edecek hizmetlere imza atmak istiyoruz. Bu minvalde merkezi hükumetimizin desteğini, buna bağlı Safranbolu’nun doğal yapısından, Dünya Miras Kenti olmasından dolayı, AB Projelerini, IPA projelerini kullanarak yapabileceğimiz hizmetleri ortaya koyacağız” diye konuştu.


Konuşmaların ardından AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, basın mensupları ile bir süre daha sohbet etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:30
  1. doğa

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