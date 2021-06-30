Kavurucu sıcaklar Irak’ta zor anların yaşanmasına neden oluyor

Günün en yüksek sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı Irak'ın orta ve güney kesimlerinde hayat durma noktasına geldi.

Tarihten bu yana dünyanın en sıcak bölgelerinden biri olarak dikkat çeken Irak'ta son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olduğu tahmin edilir şekilde git gide daha yüksek sıcaklık değerleri ölçülüyor.

Dünyanın sıcak bir kısmında yer alması, deniz seviyesinde olması ve Basra Körfezi'nden gelen alçak sıcak hava akımının ilk uğradığı yöre olması nedeniyle Irak tarih boyunca sıcak bir ülkeydi. Fakat son yıllarda Irak'ta sıcaklık değerlerinin kırdığı rekorlar yazın hayatı Iraklılar için yaşanmaz hale getirmesinin ötesinde Irak'ın tarımsal üretimine ve su rezervlerine hayati darbeler vuruyor.

Orta ve güney kesimlerde yeni sıcaklık rekorları

Irak'ın orta kesiminde yer alan başkent Bağdat'ta önümüzdeki birkaç günde günün en yüksek sıcaklığının gölgede 51 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Bağdat tarihinde ölçülmüş en yüksek sıcaklık değeri, 28 Temmuz 2020'de 51,8 dereceydi. Önümüzdeki günlerde Bağdat'ta yeni bir sıcaklık rekorları kırılabileceği ifade ediliyor.

Güneyin en şehri olan Basra'da önümüzdeki birkaç günde en yüksek sıcaklığının gölgede 53 dereceye ulaşması bekleniyor. Basra tarihinde ölçülmüş en yüksek sıcaklık değeri 22 Temmuz 2016'da 53,8 dereceydi.

Önümüzdeki günlerde Basra'da da yeni bir rekor sıcaklık ölçümü yapılabileceği belirtiliyor.

Ülkenin orta ve güney kesimlerinde yer alan Necef, Kufe, Kerbela, Hille, Amara, Semave, Nasıriye, Divaniye gibi önemli şehir merkezlerinde de durumun benzer olduğu gözlemleniyor.

Bu şehirlerin tümünde önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 50 dereceye ulaşıyor veya aşıyor.

Yine bu şehirlerin tümünde tarihindeki rekor sıcaklıklar yakın dönemde ölçülmüş ve hava tahminlerine göre önümüzdeki günlerde bu şehirlerde yeni rekorlar kırılması muhtemel.

Irak yaşanmaz hale mi geliyor?

Çok yüksek sıcaklık değerleri bu sene Irak'ta yağışların az olmasıyla da birleşince ülkede çok ciddi bir kuraklık ve su sorunu ortaya çıktı.

Çok yüksek sıcaklık değerleri nedeniyle tarım ürünlerinin çok sık ve bol sulanması gerekiyor. Fakat ülkedeki başlıca su kaynakları olan Fırat ve Dicle nehirlerinin suyu ülkeden geçerken hızla buharlaştığından debisi düşüyor. Bu nedenle ülkede büyük bir su sıkıntısı da yaşanıyor.

Irak nüfusunun hızla artması, işgal öncesinde gerçekleştirilen son nüfus sayımı olan 1997 verilerine göre, 22 milyon olan Irak nüfusunun 2021 itibariyle 41 milyonu aşması da su sorununu körükleyen bir diğer etken.

Iraklılar bu durumdan çok şikayetçi olduklarını belirtiyorlar. Sıcak bir ülkede yaşamaya alışık olduklarını belirten Iraklılar 2000'li yıllardan itibaren hava sıcaklıklarının tuhaf biçimde daha da arttığını, 2000 yılı öncesinde sıcaklıkların bu kadar çok yüksek olmadığını ifade ediyorlar. Küresel ısınma kaynaklı olduğu tahmin edilen Irak'taki son yıllardaki sıcaklık artışlarının sürmesi durumunda Orta ve Güney Irak'ın yaşanmaz hale gelmesinden endişe ediliyor.