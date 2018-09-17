Kavurmalı pide tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

40 gr yaş maya

1 yumurta sarısı

1 yumurta

1 kahve fincanı tereyağı

2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

Tuz

İç malzemesi için:

250 gr kavurma

2 domates

5 sivribiber

2-3 dal maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

KAVURMALI PİDE NASIL YAPILIR?

Ilık sütte mayayı eritin ve kabarana kadar bekletin. Tereyağını eritin. Unu yoğurma kabına alın. Ortasını açın ve erittiğiniz tereyağını, yumurtayı, mayalı sütü ve tuzu ilave edip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp iyice kabarana kadar ılık bir ortamda bekletin. Domates ve biberi ufak ufak doğrayın, maydanozu ince kıyın. Salça, et, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırarak harcı hazırlayın. Mutfak tezgahına un serpin ve hamuru tekrar yoğurup 6 parçaya ayırın. Her parçayı oval şekilde açıp, harcı paylaştırın. Pidelerin kenarını içeri doğru kıvırın. Üzerlerine fırça yardımıyla ayçiçeği yağı sürün. Kenarlarına yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun.