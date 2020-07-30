Kurban bayramı sebebiyle pek çok kişi lezzetli ve pratik kavurma tarifi aramaya başladı. Vatandaşlar internette “Lezzetli kavurma nasıl yapılır?”, “En kolay et kavurma nasıl pişer?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Kavurma nasıl yapılır tarifi

Yumuşacık ve lezzetli bir et kavurma için mühürleme işlemine özen gösterilmeli. Mümkünse kurban eti serin bir yerde 2-3 saat dinlendirildikten sonra pişirilmeli.

Yumuşacık bir kavurma için tencereyi güzelce ısıtmanız gerekiyor. İyi ısınan bir tava ya da tencerede et daha güzel mühürlenecek ve hızlı pişecektir.

İç yağı, kuyruk yağı ya da tereyağını iyice ısınan tencereye koyun ve eritin.

Yağ eridikten sonra tencereye küçük küçük doğranan etler alınır.

Etler iyice karıştırıldıktan sonra tencerenin kapağı kapatılır.

Et kısık ateş tepişmeye bırakılır.

Etler ara ara kontrol edilerek pişirilir.

Et suyunu çektiyse ve pişmediyse az miktarda sıcak su ekleyebilirsiniz.

Son olarak pişen etlere tuz ve arzuya göre baharat eklenir. Ardından ocağın altı kapatılır.

Afiyet olsun.