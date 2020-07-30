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Kavurma nasıl yapılır düdüklüde

Düdüklüde et kavurma tarifi | Kurban bayramıyla birlikte evlerden kavurma kokuları yükselecek. Düdüklü tencerede hızlı ve sulu kavurma yapmak isteyenler tarifleri araştırmaya başladı. Kavurma yapacak olanlar “Düdüklüde kurban eti nasıl pişer” , “Düdüklüde et kavurma nasıl yapılır?” , “En kolay et kavurma tarifi” , “Düdüklüde et kavurma ne kadar pişer?” , “Düdüklüde et kaç dakikada saatte pişer?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:35:00 -
Kavurma nasıl yapılır düdüklüde

Düdüklü tencerede et kavurma nasıl yapılır? | Kurban bayramında hem hızlı hem de lezzetli kavurma yapmak isteyenlerin ilk tercihi düdüklü tencereler oluyor. Lezzetli, sulu kavurma tarifi arayanlar için düdüklü tencerede yapılan kavurma en ideali olacaktır. Peki, düdüklü tencerede kavurma nasıl yapılır?

Düdüklü tencerede et kavurma tarifi

Malzemeler:

  • 750 gram kuşbaşı et
  • 1 adet soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Kekik
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1,5 su bardağı su

Kavurma nasıl yapılır düdüklüde | Düdüklüde et kavurma nasıl yapılır?

Düdüklü tencereyi ocağa alın.

Tereyağını ve sıvıyağı tencereye alıp ısıtın.

Yağ ısınınca tencereye etleri alın ve güzelce mühürleyin.

Etler suyunu salana kadar kavurmaya devam edin.

Et suyunu çekince tencereye doğradığınız sarımsak ve soğanı ekleyin.

Baharat ve suyu tencereye ekleyin.

Düdüklü tencerenin kapağını kapatın.

20 dakika kadar eti orta ateşte pişirin. Ardından ocağın altını kısığa getirin ve 30 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun. 

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