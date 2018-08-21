Kavurma nasıl yapılır?

KAVURMA TARİFİ MALZEMELERİ

Dilediğiniz miktarda kuyruk yağı

1 kg kadar dana veya koyun eti

Dilediğiniz baharatlar( tuz, karabiber, kekik)

KAVURMA YAPILIŞI:

Öncelikle etlerinizi sudan geçirin. Ve üzerindeki kanın temizlendiğinden iyice emin olun.

Ardından kuyruk yağını ve etleri doğrayın.

Eğer düdüklü tencereniz varsa etleri ve kuyruk yağını tdüdüklü tencerenin içerisine atın.

Düdüklü tencerenin içerisine su koymanıza gerek yok et kendi suyu ile pişecektir.

40 veya 45 dk sonra düdüklü tencerenin kapağını açarak etleri bir tavaya boşaltın.

Daha sonra etleri tavada kavurabilirsiniz.

KAVURMA PÜF NOKTASI

Etlerin sert olmasını istemiyorsanız içerisine tuz ve baharatları en son ilave etmeniz gerekiyor.

Kavurma için en çok kullanılan et kuzu etidir. Ancak söz konusu kurban bayramı olduğunda kavurmanızı kuzudan da koyundan da dana etinden de yapabilirsiniz. Çünkü etler taze olduğu için pişirmesi de kolay ve zahmetsiz olacaktır.

Koyun etinden kavurma yapacaksanız kendi yağında, çok kızgın ateşte pişirebilirsiniz. Dana etini ise yeteri kadar su ve yağ ekleyerek uzun sure pişirmeniz gerekir.

Kavurma yaparken kullanacağımız etin biraz yağlı olması kavurmanın lezzetli olması için gereklidir. Dolayısıyla kurban etinizi temizlerken tüm yağı almamanızda fayda var.