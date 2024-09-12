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Aktüel Kavunun kilosu 3 lira kadar düştü diyen çiftçi tepki çekti! Hareketi şehri ayağa kaldırılırken tarlada bıraktı
Aktüel

Kavunun kilosu 3 lira kadar düştü diyen çiftçi tepki çekti! Hareketi şehri ayağa kaldırılırken tarlada bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-09-12 22:43:00 - 2024-09-13 12:42:16
Kavunun kilosu 3 lira kadar düştü diyen çiftçi tepki çekti! Hareketi şehri ayağa kaldırılırken tarlada bıraktı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çiftçilik yapan Harun Yeniçeri'nin hareketi tepki çekti. O isim kavunun kilosunun bu yıl Erzincan'da 3 ila 5 TL'ye düştüğünü söyledi şehirde şok etkisi yaptı. Kavun tezgahlarda yerini buldu ama kavunu vatandaşlara satma imkanı olan üretici, ürünü tarlada çürümeye terk etti.

Halkının tarımla geçimini sağladığı Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çiftçilik yapan Harun Yeniçeri, bu yıl tarlasına sarı kavun ektiğini ancak kavunun tarlada kaldığını belirtti. Sarı kavunun en kaliteli kavun çeşitlerinden biri olduğunu aktaran Yeniçeri, kavunun tadının ve aromasının yerinde olduğunu, tarlada üretilen kavunların vatandaşa sunulduğunu kaydetti.

"BEN DE BIRAKTIM TARLA DA KALSIN"

Yeniçeri, “Çok ucuz 3 TL'ye 5 TL'ye tarlada kavunun fiyatı. Bu fiyat kavunun kendi maliyetini karşılayamıyor. Ben de onun için kavunu tarladan toplamadım. Kavunun ne pazarı var, ne fiyatı var. Ben de bıraktım tarlada kalsın” dedi.

“HALKIMIZI KAVUN, KARPUZ YEMEYE DAVET EDİYORUZ”

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yeniçeri, “Madem ki İsrail mallarını boykot ediyoruz. Bu sene halkımızı kavun, karpuz yemeye davet ediyoruz. İnşallah milletimiz bu konuda duyarlı olur, çiftçimize de destek olur” diye konuştu.

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Kavunun kilosu 3 lira kadar düştü diyen çiftçi tepki çekti! Tarlada bıraktı
Kavunun kilosu 3 lira kadar düştü diyen çiftçi tepki çekti! Tarlada bıraktı

Aktüel

Kavunun kilosu 3 lira kadar düştü diyen çiftçi tepki çekti! Tarlada bıraktı

 

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