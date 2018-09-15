Kavunun inanılmaz faydaları

Kavunun faydaları arasında en belirgin özelliği vücuttaki su oranını arttırmasıdır. Yazın bol bol tüketilmesi tavsiye edilen kavun aynı zamanda lezzetli bir besin kaynağıdır. Kavunun faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için sade olarak tüketilmesi önerilir. Kavundan tatlı veya çeşitli yemeklerde yapılabilir.

Kavun meyvesi , eşsiz tatlı lezzetleri nedeniyle çoğunlukla tatlı olarak yenir. İçine gömülü tohumları olan sert bir kabuklu ve sulu ete sahipler. Kavun meyvesinin % 95'i sudan oluşmaktadır. Popüler kavun çeşitleri arasında ballı kavun, misk kavunu yer alır. Bazıları, özellikle çorba ve güveçlerde pişirilirken, çiğ olarak yenebilir. Kavunlar nisan ve ağustos ayında tüketilir.

Kavun meyvesindeki yüksek karotenoid içeriği, kanseri önleyebilir ve akciğer kanseri riskini azaltabilir. Bu meyvenin düzenli tüketimi, vücudunuzu istila eden kanser hücrelerinin önlenmesinde ve öldürülmesinde etkilidir. Bu nedenle bu ölümcül hastalığı önlemek için diyetinize kavun ilave edin.

Kavun meyvesinde bulunan adenosin adı verilen bir antikoagülan, inme veya kalp hastalığına yol açan kan hücrelerinin pıhtılaşmasını durdurabilir. Kavunlar vücuttaki kanı düzleştirerek kalp hastalığı riskini azaltır. Ayrıca, kavun içindeki yüksek su içeriği, mide ekşimesini hafifletmeye yardımcı olan rahatlatıcı bir etki sağlar.

Kavunun mükemmel diüretik özellikleri, böbrek hastalığını iyileştirmede yararlıdır. Kavun ve limonun kombinasyonu gut hastalığının iyileştirilmesinde etkilidir. Böylece, sabahları her gün düzenli olarak kavun tüketimi böbrek sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Sindirim problemleriniz varsa, yumuşak ve kolay bağırsak hareketini kolaylaştırmak için kavun yemeyi deneyebilirsiniz. Kavunlardaki yüksek su içeriği, özellikle mide de sindirimde zorluğa yol açan asitliği ortadan kaldırırken, sindirimi başlatmak için sindirim açısından harikadır.