THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Kavunun inanılmaz faydaları

Kavunun faydaları nelerdir? İşte kavunun inanılmaz faydaları...

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:09
Kavunun inanılmaz faydaları

Kavunun faydaları arasında en belirgin özelliği vücuttaki su oranını arttırmasıdır. Yazın bol bol tüketilmesi tavsiye edilen kavun aynı zamanda lezzetli bir besin kaynağıdır. Kavunun faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için sade olarak tüketilmesi önerilir. Kavundan tatlı veya çeşitli yemeklerde yapılabilir.

Kavun meyvesi , eşsiz tatlı lezzetleri nedeniyle çoğunlukla tatlı olarak yenir. İçine gömülü tohumları olan sert bir kabuklu ve sulu ete sahipler. Kavun meyvesinin % 95'i sudan oluşmaktadır. Popüler kavun çeşitleri arasında ballı kavun, misk kavunu yer alır. Bazıları, özellikle çorba ve güveçlerde pişirilirken, çiğ olarak yenebilir. Kavunlar nisan ve ağustos ayında tüketilir.

Kavun meyvesindeki yüksek karotenoid içeriği, kanseri önleyebilir ve akciğer kanseri riskini azaltabilir. Bu meyvenin düzenli tüketimi, vücudunuzu istila eden kanser hücrelerinin önlenmesinde ve öldürülmesinde etkilidir. Bu nedenle bu ölümcül hastalığı önlemek için diyetinize kavun ilave edin.

Kavun meyvesinde bulunan adenosin adı verilen bir antikoagülan, inme veya kalp hastalığına yol açan kan hücrelerinin pıhtılaşmasını durdurabilir. Kavunlar vücuttaki kanı düzleştirerek kalp hastalığı riskini azaltır. Ayrıca, kavun içindeki yüksek su içeriği, mide ekşimesini hafifletmeye yardımcı olan rahatlatıcı bir etki sağlar.

Kavunun mükemmel diüretik özellikleri, böbrek hastalığını iyileştirmede yararlıdır. Kavun ve limonun kombinasyonu gut hastalığının iyileştirilmesinde etkilidir. Böylece, sabahları her gün düzenli olarak kavun tüketimi böbrek sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Sindirim problemleriniz varsa, yumuşak ve kolay bağırsak hareketini kolaylaştırmak için kavun yemeyi deneyebilirsiniz. Kavunlardaki yüksek su içeriği, özellikle mide de sindirimde zorluğa yol açan asitliği ortadan kaldırırken, sindirimi başlatmak için sindirim açısından harikadır.

 

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 17:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efsane boksör Mayweather, efsane maç için geri dönüyor!
    1. Efsane boksör Mayweather, efsane maç..
    2. Beşiktaş'tan Negredo açıklaması!
    3. Şişli'de döviz bürosunu soydular!
    4. Aydın'da ağaç altında korkunç manzara!..
    5. İstanbul'da panik! Şüpheli çanta...
    6. İşte sağlıklı bir yuva sahibi olmanın..
    7. İstanbul Yeni Havalimanı'nın taşıma..
    8. Milletvekili ceza yedi! Stada..
    9. Çocuğunuzu kanserden koruyun
    10. Başkan Erdoğan'a hakaret eden masör..
    11. Hüsnü Mübarek'in oğulları hakkında..
    12. Dip dalganın etkisi sürüyor! İYİ..
    13. Ağrı Dağı eteklerinde örtü yangını!..
    14. Hamilelikte kaburga ağrısına dikkat!
    15. Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum..
    16. Bisikletin sürmenin çocuklara..
    17. Çocuğunuz şımarık mı?
    18. Stor perde temizliği nasıl yapılır?
    19. Peygamberimizin büyük teyzesi: Hz...
    20. Fındık lahmacun nasıl yapılır?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula