Kavun ve Karpuz: Çekirdeklerini dondurun, dondurma satın almayın! Viral olan doğal yöntem!

”Hadîs-i şerîfde: “Karpuz; yiyecektir, içecektir, güzel koku ve temizleyicidir (anti-oksidandır)” buyurulmuştur. ”

”Karpuz, soğuk ve rutubetlidir. Arıtma gücü vardır. Acur ve salatalıktan bile daha hızlı mideden bağırsaklara geçer. Midede karşılaştığı şeyle, ne olursa olsun, çok çabuk karışır. Eğer yiyen hararetli ise çok faydasını görür. Eğer üşüyorsa, zararını birazcık zencefil vb. ile geçiştirir. Yemekten önce yenilmelidir. Yoksa mideyi kaldırır ve kusmaya sebep olabilir. Bazı tabibler: “Yemekten önce yenen karpuz karnı yıkar ve derdi siler götürür.” demişlerdir.”

Yaz aylarının aromatik meyvesi kavun, tezgahlarda yerini aldı. Kavun tüketirken iç çekirdeklerini değerlendirmenin yolları ise yeniden gündeme geldi. Artık atmıyoruz, donduruyoruz! İşte dondurmayı unutturacak o tarif ve faydaları...

Karpuzun Faydaları

Yemekten önce, yemek arasında ve yemek sonrasında karpuz tüketilebilir.

Çekirdekleriyle birlikte yenirse idrarı artırır, kemikleri geliştirir.

Karpuz tek başına yenildiği zaman kanı temizler, idrarı çoğaltır.

Bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.

Cildi saçların parlamasını sağlar.

Yaraların hızla kapanmasını sağlar.

Mesane ve böbreklerde olan taşları düşürür.

Diyabet hastaları için hem şifadır hem de iyi bir besindir.

Karpuzda 10 şifa vardır; 1. O bir yemektir, 2. O bir şerbettir, 3. O reyhandır, 4. O çövendir, 5. O meyvedir,6. O iç organlarını temizler, 7. O meniyi çoğaltır, 8. O cimayı artırır, 9. O deri üzerindeki kiri temizler, 10. O rutubet ve soğuklamadan mütevelit hastalığını giderir.

C vitamini ve folik asit açısından zengindir.

Kalp krizlerine ve kalp hastalıklarına karşı korur.

Karpuzun içerisinde bulunan vitamin ve mineral bakımından zengin olduğu için kansere karşı korur.

A, C, B1, B2, B3, B5, B6 ve B92 vitaminleri bulunur.

Kalori olarak da düşüktür.

Vücutta yağ oluşumunu önler.

Susuzluğu giderir.

Cildi nemlendirir.

Kavunun Faydaları

Doğumdan önce tüketilirse, doğumu kolaylaştırır.

Bol demir ve selüloz içerir.

Bağırsakları temizler.

Hemoglobini düzelmesini sağlar.

Özellikle karaciğeri yumuşatır.

Vücuttaki kireç ve taşları temizler ayrıca taşların düşmesini sağlar.

Yemeklerden önce yerseniz kanı temizler.

İdrarı çoğaltır.

Kan hastalıklarına iyi gelir.

Basura karşı faydalıdır.

Böbrek ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

Kabızlığına iyi gelir.

Ayrıca damar tıkanıklığını önler.

İdrar söktürücü özelliği de bulunur.

Romatizma ağrılarını hafifletir.

Cildi nemlendirir.

Özellikle c vitamini açısından da zengindir.

Yüksek tansiyonun düşmesini sağlar.

Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakmaya yardımcı olur.

Adet düzensizliğinin düzene girmesini sağlar.

Yaz aylarının tatlı serinliği, adeta kavunun muhteşem aromasıyla taçlanır! Bu sulu ve tatlı meyve, doğal bir vitamin hazinesi gibidir.

Kavunun sadece içinde değil, kabuğunda da değerli mineraller gizlidir. Sodyum, potasyum, demir ve magnezyum gibi önemli elementler, sadece meyvenin içinde değil, kabuğunda da cömertçe bulunur.

Uzmanlar, kavunun sağlık deposu olduğunu vurgulayarak, herkesi bu lezzeti kaçırmamaları konusunda uyarıyorlar.

Tüketirken çekirdeklerini ayırdığımız hatta birçoğumuzun çöpe attığı kavunu başka bir lezzete taşıyoruz.

Kavun çekirdeklerini dondurun, bakın neler olacak...

Kavun dondurması:

2 su bardağı kavun çekirdeği

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı bal

Bir tutam deniz tuzu



Yapılışı:

Kavun çekirdeklerini bir blender veya mutfak robotunda pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çekin.

Süt, bal veya akçaağaç şurubu ve bir tutam deniz tuzunu ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın, homojen bir karışım elde edene kadar blender'dan geçirin.

Birkaç saat derin dondurucuda dondurarak sertleşmesini sağlayın.

Servis yapmadan önce donmuş dondurmayı birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin ve dilimleyerek veya kaşıkla servis edin.

İsteğe bağlı olarak taze kavun dilimleri veya nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.