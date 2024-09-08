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Kadın - Aile Kavun smoothie tarifi: Yaza özel serinleten sağlıklı smoothie! Kolayca yapacağınız serinletici tarifler
Kadın - Aile

Kavun smoothie tarifi: Yaza özel serinleten sağlıklı smoothie! Kolayca yapacağınız serinletici tarifler

Yeniakit Publisher
2024-09-08 20:02:00 - 2024-09-09 02:32:16
Kavun smoothie tarifi: Yaza özel serinleten sağlıklı smoothie! Kolayca yapacağınız serinletici tarifler

Tezgahlara geldiği gibi tükenen kavunun faydaları say say bitmiyor, Kavunun vücut sağlığına pek çok yararı bulunuyor. Oldukça lezzetli hali en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Hem serinleten hem de lezzetli kavunlu smoothie tarifini sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Peki; Kavun smoothie nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte, detaylar...

Yaz bitti ama halen sıcaklar ve kavunlar bitmediğine göre; çilek, muz, karadut, kavun gibi uyacağını düşündüğüm her meyve ile yaz boyunca yapıp, severek tükettiğimiz, nerede ise öğün yerine geçebilecek bu içecekleri sıcaklar devam ettiği sürece değişik meyveler ile yapmaya devam edebiliriz.

kavun dilimleri farklı büyüklüklerde olabileceğinden, malzemeleri kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
Malzemeler:
1,5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı yoğurt
2 dilim kavun
Buz parçaları

Yapılışı :
Temizlenip, kabukları soyulmuş kavun dilimleri bir süre dondurucuda bekletilip, iyice soğutulur.
Kavun, yoğurt, istenirse bir miktar toz şeker veya bal da eklenerek blenderde kavunlar püre haline gelene kadar parçalanır.
Süt de eklenerek birbirlerine iyice karışmaları sağlanır.
Ortasına batırılan pipet dik durabilecek kıvama gelene kadar gerektiğinde biraz daha kavun püresi eklenir.
İstenirse buz da eklenerek, bekletmeden servis edilir.

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