Kavun kabuklarını sakın çöpe atmayın! İbn-i Sina'nın kavun kabukları önerisi... Japon bilim insanı uyardı

İbn-i Sina'nın kitaplarından alınan bilgiler günümüze ışık tutarken vücudu arındırma yollarıyla ilgili hayatını adayan ve buna yönelik akademik çalışmalar yapan Nobel Tıp Ödülü alan Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, kavun kabuklarıyla ilgili gerçeği açıkladı.

İbn-i Sina’nın kavun kabuklarının şifa deposu olduğunu vurguladığı ortaya çıktı.

Yaz mevsiminin gelmesi ile beraber kavun, karpuz, şeftali gibi meyveler tezgahlardaki yerini aldı. Ferahlık vermesi ve lezzeti ile en çok tercih edilen yaz meyvelerinden biri olan kavunun genellikle meyvesi çıkarılıp kabukları çöpe atılıyor. İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce kavunun kabukları konusunda uyarıda bulunduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Kavun kabuklarını çöpe atmak gibi bir hataya düşmeyin! Japon bilim insanından açıklama: Doğada nadir, kavun kabuğunda bol bulunuyor...

Vücut arındırma yöntemleri üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülen Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, kavun kabuklarıyla ilgili şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu. Kavun kabuklarının çöpe atılmaması gerektiğini belirten Ohsumi, bu konuda yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

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KAVUN KABUKLARINDA GİZLİ K VİTAMİNİ DEPOSU

K vitamininin doğada nadir bulunan bir vitamin olduğunu belirten Ohsumi, kavun kabuklarının bu vitaminin önemli bir kaynağı olduğunu ifade etti. Kavunun içerisindeki K vitamininin büyük bir kısmının kabuklarda saklı olduğunu belirten Ohsumi, bu nedenle kavun kabuklarının çöpe atılmaması gerektiğini vurguladı.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI VE KEMİK GÜÇLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kavun kabuklarının, bağırsak sağlığı üzerinde önemli etkileri bulunduğunu açıklayan Ohsumi, bu kabukların bağırsak florasını dengeleyerek sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, kavun kabuklarının eklem sağlığı için de önemli olduğunu ifade eden bilim insanı, özellikle yaşla birlikte azalan eklem sıvısının kalitesini artırarak eklem sağlığını desteklediğini söyledi.

KAVUN KABUKLARININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ DİĞER FAYDALARI

Yüksek oranda diyet lifi içeren kavun kabukları, kalın bağırsak sağlığı için de oldukça faydalı. Diyet lifi içeriği sayesinde tokluk süresini uzatarak kilo kontrolüne yardımcı olan kavun kabukları, aynı zamanda kan şekerini düzenleyerek diyabet riskini azaltabilir ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu bir etki gösterir.

Kavun kabuklarının kaynatılarak içilmesi de vücut sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Bu içecek, yüksek K vitamini içeriği sayesinde bağırsak sağlığını desteklerken, antioksidan özellikleriyle vücudu toksinlerden arındırır. Ayrıca, kemik ve eklem sağlığını destekleyen bu doğal içecek, eklemlerdeki elastik sıvının kalitesini artırarak yaşlanma sürecine karşı koruyucu bir etki sağlar.

KAVUN KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Sindirim sistemine iyi gelir: Erken tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina kavun kabuğunu işaret ederek önemli tavsiyelerde bulundu. Kitabında kavun kabuğunun faydalarından söz eden İbn-i Sina, özellikle kavun kabuğunu kaynatıp suyu içildiğinde sindirim sistemine iyi geldiğini belirtiyor.

Cilt sağlığını destekler: Kavun kabuğu, cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok yönde kullanılabilir. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavun kabuğunun faydaları arasında sedef ve egzamaya olan faydaları da dikkat çekiyor. Artık kavun kabuğunu çöpe atmak yerine faydalarından yararlanabilirsiniz.

Kavun kabuğunun bilinen diğer faydaları şu şekilde:

Kavunun kabuğunu yüzünüze sürerek cilt bakımı yapabilirsiniz.

Göz çevresi bakımı için etkilidir.

Cildi temizler, nemlendirir.

Sivilceleri iyileştirir.

Vitiligoya iyi gelir.

Böbrek ve mesane taşlarına iyi gelir.

Kaynatılıp içildiğinde sindirim sistemini düzene sokar.

Tokluk hissi yaratarak kilo vermeye etki sağlar.

Bağışıklık sistemindeki hasarlı hücreleri tamir eder.

Sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir.

Saç dökülmesine iyi gelir.

Regl döngüsünü düzene sokar.

Kalpteki ritim bozukluğunu önler.

Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlar.

Cildi ölü hücrelerinden arındır.