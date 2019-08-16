Kavun bostanı değil mezarlık

Çanakkale Şehir Mezarlığı’nda bir mezardan çıkan kavunlar dikkat çekti. Mezarın üstü adeta kavun bostanına döndü. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeni Şehir Mezarlığı 17’nci adada ilginç bir olay yaşandı. Bir kadına ait olan mezarın üstü kavun bostanıyla kaplandı. Aynı zamanda meyve de vermeye başlayan bostanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk kez böyle bir şey gördüklerini belirten ziyaretçiler, “Kurban bayramı öncesi büyüklerimizi ziyarete gelmiştik. Çeşmeden su alacaktık ki önce kavunları gördük. Şaşkınlıkla kavunların uzandığı alana bakınca mezarlığın üstünün tamamen bostana döndüğünü gördük. Daha önce böyle bir şey görmemiştik, üstelik kavunlarda bir hayli büyümüş” diye konuştular.

Kavunların mezarlık üzerine bilinçli olarak ekilip ekilmediği ise merak konusu oldu.