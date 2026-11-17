1 Kasım 2026 itibarıyla yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıklayan Kavukcu, 27 Ekim’de bir yönetim kurulu üyesiyle yaşadığı olay nedeniyle üzüntü duyduğunu ve hatalı davranışının sorumluluğunu kabul ettiğini belirtti. Uzun süredir baskı ve ağır tahriklere maruz kaldığını ifade eden Kavukcu, bunları mazeret olarak sunmadığını, ancak olayların bütün yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıllık görev süresinde iki şampiyonluk yaşadıklarını ve kulübün ekonomik gücünü artırdıklarını kaydeden Kavukcu, başarıların ortak emeğin sonucu olduğunu dile getirdi. İşler ters gittiğinde bütün sorumluluğun tek kişiye yüklenmesini doğru bulmadığını belirterek, yaşananlara zemin hazırlayanların da kendi sorumluluklarıyla yüzleşmesi gerektiğini ifade etti.

“GALATASARAY KİŞİLERİN HIRSLARINDAN BÜYÜKTÜR”

Kulüpte benzer sorunların tekrar tekrar yaşanmasının sorgulanması gerektiğini vurgulayan Kavukcu, kişisel hesapların Galatasaray’ın menfaatlerinin önüne geçirilmemesi çağrısında bulundu. Görevinden ayrılırken iki şampiyonluk ve daha güçlü bir ekonomik yapı bıraktığını belirten Kavukcu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Çünkü aslolan Galatasaray’dır. Makamlar ve görevler geçicidir. Kişiler gelir, kişiler gider. Hiç kimse Galatasaray’dan büyük değildir. Galatasaray, kişilerin hırslarından çok daha büyüktür.”