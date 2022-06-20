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Yerel Kavgayı ayıracaktı, adamı bıçakladı!
Yerel

Kavgayı ayıracaktı, adamı bıçakladı!

Kavgayı ayırmak için araya giren genç, olaya müdahil olarak yaşlı adamı 3 yerinden bıçakladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 16:06:00 -
Kavgayı ayıracaktı, adamı bıçakladı!

Olay, bugün öğle saatlerinde Bayburt merkez Tuzcuzade Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazası sonrasında yaşlı adam ile bekçi arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. O esnada oradan geçen O.A., isimli 24 yaşındaki genç adam kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada duruma öfkelenerek kavgaya müdahil olan O.A., cebinden çıkardığı bıçakla bekçiyi 3 yerinden bıçakladı.
Yaralanan bekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli O.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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