Kavgaya karışan grup, yakınlarını alıp otomobile kurşun yağdırdı! Ölü ve yaralı var
Gümüşhane’de kavga ettikleri grup tarafından, otomobillerinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer şahıs da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gümüşhane'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Torul ilçe merkezinde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Onur Çubukçu ve Murat Vamin ile bir grup arasında kavga çıktı.
Kavganın ardından yakınlarıyla buluştular
Kavganın ardından grup, bir yakınları olan S.Ö. ile buluşarak Çubukçu ve Vamin'i buldu.
S.Ö, içinde Çubukçu ve Vamin'in bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı.
Hayati tehlikesi bulunuyor
Mermilerin isabet ettiği Çubukçu olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Vamin ise 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Vamin, Trabzon'da özel bir hastaneye sevk edildi.
S.Ö. ve olaya karıştığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.