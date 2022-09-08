Kavgada söylenmeyecek sözler! İsmail Müftüoğlu, Abdullah Gül'e demedik şey bırakmadı!

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6'lı masa üyelerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, ortak cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü önerdiğini söyleyen Adalet ve İçişleri eski Bakanı İsmail Müftüoğlu, Karamollaoğlu'nun önerisine sert ifadelerle tepki göstererek, "Abdullah Gül Milli Görüşe ilk darbeyi indiren kişidir." dedi.

Independent Türkçe'de "Tercih yanlış" başlıklı bir yazı kaleme alan Müftüoğlu, "Abdullah Gül, 27 Ağustos 2001 tarihinde Milliyet gazetesi yazarlarından Derya Sazak'a 'Dini ağırlıklı siyaset yapmanın dindar insanlara ve Türkiye'ye bir faydası olmadığını gördük... Doğrusu bir iktisatçı olarak hiçbir zaman 'Adil Düzen'i işleyebilir bir model olarak görmedim' açıklamasında bulunmuştur. Böylece Milli Görüşü ciddiye almadığını göstermiştir." ifadelerini kullandı.

'Başörtüsü konusundaki samimiyetini ortaya çıkarmıştır(!)'

"Diğer taraftan Anti-Defamation League (ADL) Yahudi kuruluşu başkanı Foxman Türkiye'yi ziyareti esnasında Abdullah Gül ile yaptığı görüşmede, ABD yönetiminin önemli taleplerini iletmiştir. Bunun üzerine Abdullah Gül 'Türk halkı Yahudi vatandaşlarına karşı hoşgörülü ve dosttur. Antisemitik çalışmalar kıyıda köşede kalmıştır, halk arasında yankı bulmamaktadır' beyanında bulunmuş, böylece Yahudi kuruluşlarına kendisini kabul ettirmek için selam çakmış, Milli Görüş'ün iç ve dış politikalarına karşı da tavır sergilemiştir." diyen İsmail Müftüoğlu, şöyle devam etti:

Ülkemizde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilen Abdullah Gül, eşinin başörtüsü yasağını kaldırmak için müracaat ettiği AİHM'deki davayı, 2 Mart 2004 tarihinde geri çekmiş, böylece başörtüsü meselesindeki samimiyetini(!) ortaya çıkarmıştır.

Yazısında, Erol Manisalı'nın Abdullah Gül hakkındaki görüşlerine de yer veren Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Prof. Erol Manisalı da, yazdığı bir makalesinde, Abdullah Gül hakkında şu açıklamaları yapmıştır: ABD'nin güvenini kazanmış bir ılımlı İslam temsilcisidir. Washington'un Ortadoğu politikalarına şov yapmadan en güçlü desteği sessiz ve derinden sağlayan kişidir… Batıya güven veren bir kimlik yanında, Sünni Arap dünyasının da bel bağladığı insandır. İngiltere, ABD, Arap üçgeninde de önemli bir kişiliktir. Rand Corporation 1996'daki Türkiye öngörüşünde… adı geçen insandır.

'Bu fikre iştirak etmemiz mümkün değildir'

İsmail Müftüoğlu, Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül önerisine destek vermediklerini belirterek, yazısını şöyle tamamladı:

Bu özellikleri taşıyan ve Milli Görüş'ün parçalanmasını isteyen Abdullah Gül, üzerine aldığı görevleri ziyadesiyle yerine getirmiş, böylece yılların Milli Görüş birikimleri berheva edilmiştir.

Buna rağmen hâlâ Abdullah Gül'den bir nevi istimdat eder bir anlayışı ortaya koymaya çalışanların fikrine elbette iştirak etmemiz mümkün değildir.

Emektar Milli Görüşçülerin de böyle bir fikri onaylamaları asla mümkün değildir.