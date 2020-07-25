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Aktüel

Kavgada kardeşini öldürdüğü iddia edilen kişi ormanda saklanırken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 02:57:22 -
Kavgada kardeşini öldürdüğü iddia edilen kişi ormanda saklanırken yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen ağabey, saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel tim, ilçeye bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi'nde kardeşi Ömer Faruk N'yi tabancayla başından vurduğu ileri sürülen ve firar eden Fatih N'yi saklandığı ormanda düzenlenen operasyonla yakaladı.

Yakalanan Fatih N'nin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan kardeşlerden ağabey Fatih N'nin, Ömer Faruk N'ye tabancayla ateş ettiği iddia edilmiş, başından yaralanan ve İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Faruk N. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


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