Kavga büyüyor, İYİ Parti'ye rest: HDP'ye bakanlık da verilir, başbakanlık da hatta cumhurbaşkanlığı da!

Altılı masanın gizli ortağı HDP, masada büyük bir krize neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "HDP'ye elbette bakanlık verilebilir" diye cevap veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin skandal açıklamalarıyla gündeme oturmuştu. Tekin'in bu sözlerine ittifak içerisindeki İYİ Parti'den ardı ardına tepkiler gelirken HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Siz kim oluyorsunuz!"

Millet ittifakının ortağı HDP'nin Kocaeli vekili Gergerlioğlu, HDP'ye bakanlık vaadine karşı çıkan kesime tepki gösterdi.

Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, partisinin Bursa Osmangazi ilçe kongresinde konuşan Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bize bir takım sözler söylüyorlar. Bir milletvekilinin gündem etmesiyle biliyorsunuz bir bakanlık tartışması başladı. 'HDP'ye bakanlık verilebilir mi, verilemez mi?' Siz kim oluyorsunuz da bu toprakların 3'üncü büyük partisine 'Bakanlık verilemez' diyebiliyorsunuz? Anlamak mümkün değil."

"HDP'ye bakanlık da verilir, başbakanlığı da alır, yarın öbür gün cumhurbaşkanlığı da alır"

"Bakın bunu garip karşılayanlar, partimizi garip karşılayanlar siyaseti çözümsüzlük yoluna itenlerdir. Birisi 'HDP'ye bakanlık verilebilir' demiş kıyameti koparıyolar. Buradan bilsinler ki HDP'ye bakanlık da verilir, başbakanlığı da alır, yarın öbür gün cumhurbaşkanlığı da alır."