  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kavcıoğlu: Rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz
Ekonomi

Kavcıoğlu: Rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 11:14:00 -
Kavcıoğlu: Rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz

Rezervlerin 85 milyar dolar seviyelerinden 122 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Kavcıoğlu, “Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz” mesajı verdi. Finansman koşullarına daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlamanın dikkati çektiğini belirten Kavcıoğlu, dayanıksız mal talebinde ise güçlenme gördüklerini söyledi. Kavcıoğlu, enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini belirterek, “Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik” dedi. TCMB’nin bir sonraki yatırımcı toplantısının 2 Aralık 2021’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay