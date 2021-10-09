Kavcıoğlu: Rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz

Rezervlerin 85 milyar dolar seviyelerinden 122 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Kavcıoğlu, “Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz” mesajı verdi. Finansman koşullarına daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlamanın dikkati çektiğini belirten Kavcıoğlu, dayanıksız mal talebinde ise güçlenme gördüklerini söyledi. Kavcıoğlu, enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini belirterek, “Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik” dedi. TCMB’nin bir sonraki yatırımcı toplantısının 2 Aralık 2021’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.