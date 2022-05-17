Kavanozda tuzsuz susuz yaprak nasıl saklanır? Tarifi nasıl yapılır? Yaprak saklama yöntemleri

Öncelikle her zaman için malzemenin tazeliğinin ve kalitesinin çok önemli olduğunu unutmayın. En güzel salamurayı dalından yeni kopmuş körpe yaprakları kullanarak yapabilirsiniz. Mümkünse yaprakları dalından kendiniz toplayın, mümkün değilse de taze yaprak satan bir yerden aldığınızdan emin olun.

Kavanozda Tuzsuz Susuz Yaprak Tarifi

Malzemeler

Asma yaprağı

Temiz 1 kiloluk kavanoz

Hiç kullanılmamış kapak

Kavanozda Tuzsuz Susuz Yaprak Nasıl Saklanır? Tarifi Nasıl Yapılır?

Yaprağı 1 kiloluk kavanozlara hiç su ve tuz kullanmadan sadece saplarını kesip 2 ser veya 3 er tane yaprağı iki üç sefer katlayıp bu şekilde basıyorum daha sonra ağzını sıkıca hiç kullanılmamış bir kapakla kapatıyorum kışın kullanmak için

Kararma falan olmuyor merak etmeyin önemli olan ağzını yeni bir kapakla sıkıca kapatmak ve en tabandan itibaren sıkıca doldurmak

Sizde benim gibi oklava kullanabilirsiniz ki üç gün içinde sararmaya başladığını göreceksiniz.

Yaprakların Kuru Olmasına Dikkat edin

Eğer yaprakları bir gün bekletip daha sonra kavanoza yerleştirisenız daha fazla yaprak koymuş olursunuz.

Asma Yaprağı Pet Şişede Nasıl Saklanır?

Pet şişede saklama yöntemini kullanmak için, 0.5 litre veya 1 litrelik şişeleri tercih edebilirsiniz. Şişeler güzelce yıkanıp kurutulduktan sonra kullanıma hazır bir hale gelir. İşte, pet şişede asma yaprağı saklama;

Yapraklar yıkanmaz, temiz bir bez yardımıyla tozu alınır. Sapları 1-2 cm kalacak şekilde kesilir.

10 adet körpe yaprak üst üste konularak deste yapılır ve serin bir ortamda 1 gece açık bir şekilde bekletilir.

Bu sayede yapraklar solar ve yumuşar. 4 adet yaprak üst üste konularak rulo şeklinde sarılır.

Rulo haline getirilen yapraklar şişenin içerisine yerleştirilir.

Şişe dolmaya başladığında oklava veya tahta kaşık sapıyla dikkatli bir şekilde itilir. Böylece daha fazla yer açılır.

Şişe tamamen dolduğunda parmakla bastırılır ve kapağı kapatılır.

Loş ve serin bir ortamda yapraklar sararıncaya kadar bekletilir.

Yapraklar sarardığında içindeki havayı çıkartmak için kapak hafifçe oynatılır.

Hava fıslayarak çıktığında kapak sıkıca kapatılır.

Yapraklar kullanılacağı zaman şişenin alt kısmı kesilir. Yapraklar haşlanarak veya sıcak suda bekletilerek kullanılır.

Asma Yaprağı Derin Dondurucuda Nasıl Saklanır?

Asma yaprağını saklamak için uygulayabileceğiniz diğer yöntem derin dondurucu veya buzluktur. İşte, asma yaprağını buzlukta saklama yöntemleri;

Yapraklar iyice yıkanır ve suyu süzülür. 100 adet yaprak üst üste konulur.

Yapraklar kaynar suya alınır ve ters yüz edilir. Rengi değişmeye başladığında çıkartılır.

Yaprakları süzülüp soğutulduktan sonra bir pişirimlik olacak şekilde ayrılır ve buzdolabı poşetlerine doldurulur.

Poşetlerin ağzı bağlandıktan sonra derin dondurucuya konulur.

Kullanılacağı zaman dondurucudan indirilir ve çözünmesi beklenir. Daha sonra üzerine sıcak su dökülür, süzülür ve kullanılmaya başlanır.

Derin dondurucu yerine buzluk kullanılacaksa, yaprakların erimesini önlemek için aralarına kaya tuzu serpilir.

Parlak yüzü içte kalacak şekilde rulo şeklinde sarılır ve buzdolabı poşetine doldurulur.

Çözüldükten sonra tuzlu sıcak suda bekletilerek kullanılabilir.

Kullanacağınız zaman kavanozun ağzını açın dikkatli bi şekilde yaprakları yırtmadan çıkarın katladığınız yerleri açıp ve düzeltin.

Daha sonra taze yaprak gibi haşlayıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz

Bu şekilde salamura gibi tuzluda olmuyor gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim

Kavanozları Oda ısısında muhafaza edebilirsiniz buzdolabına koymayın.

Asma Yaprağı Salamura Nasıl Saklanır?

En çok kullanılan ve en uzun süre dayanan yaprak saklama yöntemi salamuradır. Salamura yönteminde yaprakların sapları uzun olmalı ve kesilmemelidir. İşte, salamura yöntemiyle yaprak saklama;

Önce kaynar suyun içerisine yapraklar kısa süre bırakılır.

Ardından süzgeç yardımıyla yapraklar çıkartılır.

10 adet asma yaprağı parlak yüzeyi üstte kalacak şekilde alınır ve üst üste konulur.

Destenin sap kısmına 1 çay kaşığı kadar kaya tuzu dökülür ve sap kısmı içe gelecek şekilde rulo olarak sarılır.

Tüm yapraklar bitene kadar bu şekilde sarılır.

Cam kavanozun içerisine hazırlanan rulolar yerleştirilir. Aralarında boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir.

Kavanoz tamamen dolduğunda elle üstten bastırılarak tekrar sıkıştırılır.

1 litre su için 200 gram kaya tuzu kullanılır. Tuzlu su, kavanoza yavaş yavaş eklenir, suyun dibe inmesi beklenmelidir.

Kavanoz ağzına kadar suyla doldurulduktan sonra, yaprakların üste çıkmasını önlemek için üzerine plastik bir parça veya temiz bir taş konulur.

Kavanozun kapağı hava almayacak şekilde kapatılır. Serin bir yerde muhafaza edilir.

Ara sıra kavanoz kontrol edilir, su azaldıysa tuzlu su ilave edilir.

Salamura yönteminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yaprakların havayla temas etmemesidir.

Salamura yöntemiyle saklanan yapraklar kullanılmadan önce sıcak suda 3-4 saat kadar bekletilmelidir.

Sıcak suyu saatte bir kez değiştirilmeli, tuzun akması sağlanmalıdır.

Asma Yaprağı Tuzsuz Nasıl Saklanır?

Asma yaprağını sulu ve tuzsuz bir şekilde saklamak istiyorsanız, uygulayabileceğiniz yöntem kavanozda saklamaktır. İşte, yaprakları tuzsuz bir şekilde kavanozda saklama yöntemi;

Yaprakların sap kısımları uzun bırakılır. Yapraklar yıkanmaz, eğer kirlilerse temiz kağıt havlu ile tozları alınır.

10 adet yaprak üst üste konularak deste yapılır. Deste 4'e katlanır.

Kavanozun yarısı soğuk musluk suyuyla doldurulur.

Kavanozun içerisine katlanan yaprakları yerleştirilir. Kavanozun alabildiği kadar yaprak doldurulur.

Kavanozun kapağı sıkı bir şekilde kapatılır ve ters çevrilir.

Kavanozların sığacağı büyüklükte bir tencere alınır. Tencerenin yarısı soğuk suyla doldurulur.

Ocak orta ateşe alınır ve tenceredeki su kaynaya kadar beklenir.

Su kaynamaya başladığında kavanozlar ters bir şekilde tencereye konulur.

Kaynar suda yapraklar aşağıdan yukarı doğru sararmaya başlayacaktır.

15 dakika sonra kalın eldiven yardımıyla kavanozlar tencereden çıkartılır.

Kavanozlar düz zeminde ters konularak 24 saat soğumaya bırakılır.

Yaprakları kullanacağınız zaman bol suyla yıkayıp kullanabilirsiniz.