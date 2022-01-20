Kavala kurabiyesi nasıl yapılır? Ev yapımı kavala kurabiyesi tarifi
Ağızda dağılan leziz bir kurabiye tarifi arayanlar “Kavala kurabiyesi nasıl olur?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kavala kurabiyesi nasıl yapılır? Kavala kurabiyesi tarifi tam ölçülü
Geleneksel lezzetlerden biri olan kavala kurabiyesini evlerinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, kavala kurabiyesi için hangi malzemeler gerekli?
Ev yapımı kavala kurabiyesi tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı badem
- 6 yemek kaşığı pudra şekeri (İçine)
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 180 gr tereyağı
Üzeri için;
- 1 su bardağı pudra şekeri
Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?
Öncelikle bademleri küçük küçük doğrayın.
Ardından 1 su bardağı un ile küçük küçük doğradığınız bademleri bir tavada kavurun.
Kavrulan un ve bademi başka bir kaba aktarın.
Kalan bir bardak unu eleyerek karışıma ekleyin.
Aynı şekilde pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek kaba ekleyin.
Oda sıcaklığında ki tereyağını da karışıma ekleyin. Hamur kıvam alana kadar yoğurun.
Ardından hamurdan parçalar kopararak 1.5 cm kalınlığında merdane yardımıyla açın. Hamuru kurabiye kalıplarıyla şekillendirin.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kurabiyeleri 20 dakika kadar pişirin.
Kurabiyeler soğuduktan sonra pudra şekeri ile süsleyin.
Afiyet olsun.