Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?

Yunanistan’ın Kavala kentinden mübadele döneminde Edirne’ye yerleşen göçmenlerden öğrenilen bademli-pudra şekerli kurabiye damaklarımızı şenlendirecek bir lezzete sahip. Asırlardır Balkan halkının severek tükettiği bu kurabiye göçlerin ardından ülkemizde de uzunca yıllardır sevilerek yeniliyor. Edirne’den tüm Türkiye’ye yayılan bu şahane lezzeti evde hazırlamak da son derece kolay…

Kavala kurabiyesi tarifi

2 su bardağı un

1 su bardağı badem

6 yemek kaşığı pudra şekeri (İçine)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

180 gr tereyağı

Üzeri için;

1 su bardağı pudra şekeri

Öncelikle bademleri küçük küçük doğrayın. Ardından 1 su bardağı un ile küçük küçük doğradığınız bademleri bir tavada kavurun. Kavrulan un ve bademi başka bir kaba aktarın. Kalan bir bardak unu eleyerek karışıma ekleyin. Aynı şekilde pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek kaba ekleyin. Oda sıcaklığında ki tereyağını da karışıma ekleyin. Hamur kıvam alana kadar yoğurun. Ardından hamurdan parçalar kopararak 1.5 cm kalınlığında merdane yardımıyla açın. Hamuru kurabiye kalıplarıyla şekillendirin. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kurabiyeleri 20 dakika kadar pişirin. Kurabiyeler soğuduktan sonra pudra şekeri ile süsleyin. Afiyet olsun...