Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?
Edirne’nin tadıyla dillere destan olan kavala kurabiyesini kendi mutfağınızda da pişirebilirsiniz.07 Nisan 2019 Pazar 12:13
Yunanistan’ın Kavala kentinden mübadele döneminde Edirne’ye yerleşen göçmenlerden öğrenilen bademli-pudra şekerli kurabiye damaklarımızı şenlendirecek bir lezzete sahip. Asırlardır Balkan halkının severek tükettiği bu kurabiye göçlerin ardından ülkemizde de uzunca yıllardır sevilerek yeniliyor. Edirne’den tüm Türkiye’ye yayılan bu şahane lezzeti evde hazırlamak da son derece kolay…
Kavala kurabiyesi tarifi
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı badem
- 6 yemek kaşığı pudra şekeri (İçine)
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 180 gr tereyağı
Üzeri için;
1 su bardağı pudra şekeri
Öncelikle bademleri küçük küçük doğrayın. Ardından 1 su bardağı un ile küçük küçük doğradığınız bademleri bir tavada kavurun. Kavrulan un ve bademi başka bir kaba aktarın. Kalan bir bardak unu eleyerek karışıma ekleyin. Aynı şekilde pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek kaba ekleyin. Oda sıcaklığında ki tereyağını da karışıma ekleyin. Hamur kıvam alana kadar yoğurun. Ardından hamurdan parçalar kopararak 1.5 cm kalınlığında merdane yardımıyla açın. Hamuru kurabiye kalıplarıyla şekillendirin. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kurabiyeleri 20 dakika kadar pişirin. Kurabiyeler soğuduktan sonra pudra şekeri ile süsleyin. Afiyet olsun...
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