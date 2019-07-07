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Kavaklı'dan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi: AK Parti cinsel sapkınlarla nasıl iş tutar!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı, geçtiğimiz hafta İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin TBMM'de düzenlenen komisyon toplantısına sert tepki göstererek, “Sözleşme; gay ve lezbiyenler gibi eşcinsel sapkınların haklarından söz ediyor. AK Partililer,Mor Çatı ile nasıl bir araya gelir? Cinsiyet eşitliğini savunan eşcinsel sapkınlarla nasıl iş tutar!” dedi.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:16
Kavaklı'dan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi: AK Parti cinsel sapkınlarla nasıl iş tutar!

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulamalarına ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı, "İstanbul Sözleşmesi gelenek, görenek, örf ve adetlerimizin kökünü kazımayı esas alıyor." dedi.

'Sapkınların önünü açıyorlar'

"Bu sözleşme sapkınların önünü açıyor." diyen Kavaklı, şunları söyledi:

"Türkiye’nin 11 Mayıs 2011 yılında imzaladığı ve 1 Ağustos 2014’de feminist örgütlerin kara propagandasıyla yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi, 18 yaşından küçük kadının evlenmesini suç sayıyor. İslam'a göre kadın ergenlik çağına gelmişse evlenebilir. Bu yasa İslam prensiplerinin kökünü kazımayı hedefliyor. Bu durum, Müslümanın kabul edebileceği bir husus mu?"

"AK Parti, Mor Çatı ile nasıl bir araya gelir?"

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis'in başkanlığında düzenlenen 'İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyon Toplantısı'na katılan isimlere ilişkin eleştirilerde bulunan Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Müslüman bir milletvekili bu yasayı nasıl kabul eder? Sözleşme; gay ve lezbiyenler gibi eşcinsel sapkınların haklarından söz ediyor. AK Partililer,  Mor Çatı ile nasıl bir araya gelir? Cinsiyet eşitliğini savunan eşcinsel sapkınlarla nasıl iş tutar? Anlamakta zorlanıyorum. Sadece kadının beyanı esas alınarak adalet sağlanamaz. Aile kadın ve erkeğin birlikte yürütebileceği kurumdur. Erkeği evden uzaklaştırarak aileyi yaşatma imkanı yok. İthal kanunlarla aile yaşatılamaz. Sözleşme iptal edilmeli. Kendi dinimizi, inançlarımızı, örf ve adetlerimizi esas alan adaleti sağlayacak ve aileyi yaşatacak düzenleme yapılmalı. Eğitim müfredatımıza ailede mutluluk adıyla bir ders eklenmeli. Gençlerimiz aile kurumunun önemine ilişkin bilinçlendirilmeli."

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:16
  1. İstanbul
  2. Ali Erkan Kavaklı
  3. AK Parti
  4. Mor Çete
  5. TBMM
  6. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis

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  • sabrisabri27 dk önce
    Eşcinsel derneklerinin merkezi New York Amerikada. çocuğu Amerikada üniversite okuyanların bu derneklere karşı durması çok zor. Kimse çocuğunu riske atmak istemez.
  • YusufYusuf33 dk önce
    AKP kendi kafasına sıkıyor.
  • MikiforovMikiforov35 dk önce
    Akp bitmiş okeye dönüyor millet 3 4 kez uyardı akıllanmadılar e tabi bu sefer anlamışlarsa da geç kaldılar
  • ak parti gittiğinde bunun sebebini asla bilemeyecektir.ak parti gittiğinde bunun sebebini asla bilemeyecektir.36 dk önce
    ak parti gittiğinde bunun sebebini asla bilemeyecektir.

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