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Kavacık üzümünün üstüne mermer fabrikasının tozu yağıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık köyünde mermer çıkarıldığını belirten İzmir Barosu eski Başkanı Aydın Özcan, köyün üzerini yoğun toz bulutu kapladığını, bu durumun üzümüyle ünlü köye zarar verdiğini söyledi. Özcan, "Adeta toz yağıyor. Yakında hiçbir yer doğallığını koruyamayacak ve o meşhur Kavacık üzümlerinin yetiştiği bağlar, bahçeler kalmayacak" dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:25
Kavacık üzümünün üstüne mermer fabrikasının tozu yağıyor

Çevre sorunlarına karşı duyarlılığıyla bilinen İzmir Barosu eski Başkanı Aydın Özcan, Güzelbahçe ilçesi Çatalkaya mevkisi ile Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık köyünde kalıp kalıp mermerler çıkarılırken, bölgedeki üzüm bağlarının üzerine toz bulutu çöktüğünü söyledi. Özcan, "Bütün dağlar taş ve mermer ocakları ile çevrilmiş. Meşhur Kavacık üzümlerinin olduğu bölge talan edilmiş. Yakında hiçbir yer doğallığını koruyamayacak ve o meşhur Kavacık üzümlerinin yetiştiği bağlar, bahçeler kalmayacak. Köyün üzerine adeta toz yağıyor. Mermer çıkarılan yerin karşısında yaklaşık 300 keçisi olan bir üretici var. Süt sağıp, peynir yapıyor daha sonra bunu piyasaya sürüyor. Bugün kanser vakalarının çok arttığı bir dönem yaşıyoruz. İnsan sağlığını tehdit eden bu durumlara karşı acilen bir önlem alınması gerekir" diye konuştu. 

Denetimlerin artırılmasını isteyen ve sivil toplum örgütü üyeleri ile doğaseverleri mücadeleye çağıran Aydın Özcan, maden ruhsatı verilmeden önce ilgili bakanlığın sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından bilgilendirilebileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:25
  1. İzmir Barosu eski Başkanı Aydın Özcan
  2. İzmir
  3. Kavacık üzümü
  4. çevre kirliliği
  5. Kavacık üzümünün üstüne mermer fabrikasının tozu yağıyor

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