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KATSO heyeti, 25. MARBLE Fuarına katıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, 25.

29 Mart 2019 Cuma 16:50
KATSO heyeti, 25. MARBLE Fuarına katıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, 25. MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Adil Levent Baş ile birlikte 25. MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı.


Alanında dünyanın en büyük 3 fuarından biri olan İzmir MARBLE Fuarında, Kastamonu’nun yükselen sektörü mermer sektöründen, KATSO Üyeleri KASMER Mermer, ACAR Mermer, ÖZGÜNDAĞ Mermer, ASONUR Mermer, EMMİDAĞ Mermer ve VAHABAŞ Mermer firmaları stant açtı. Firmalara ait stantlar birçok yerli ve yabancı firma yetkilileri de ziyaret etti.


Doğal taş sektöründe dünyanın en önemli 3 organizasyonundan biri olan MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 25. kez kapılarını açtı. Fuar İzmir’deki etkinliğe 209’u yabancı bin 100’e yakın firma katıldı. Fuar, 30 Mart Cumartesi gününe kadar binlerce sektör profesyoneline ev sahipliği yapacak. Etkinlik boyunca, Türkiye’ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran Türk doğal taş sektörünün önemli iş bağlantıları yapması hedefleniyor. Fuarda, ağırlıkları 30 bin tona ulaşan bin 500 ham blok, yarı işlenmiş ve işlenmemiş doğal taşların yanında iş makineleri, mermer makineleri ile makine sarf malzemeleri sergileniyor. Toplam 150 bin metrekare alanda gerçekleştirilen, yerli ve yabancı katılımcılarla ticari görüşmelerin yapılacağı fuarda, 63 ülkeden alıcı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:50
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