0553 313 94 23

KATSO, genç girişimcilere iş kurabilmesi için eğitim verdi

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından açılan KOSGEB girişimcilik kursuna genç girişimciler yoğun ilgi gösterdi.

23 Haziran 2019 Pazar 16:05
KATSO, genç girişimcilere iş kurabilmesi için eğitim verdi

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından açılan KOSGEB girişimcilik kursuna genç girişimciler yoğun ilgi gösterdi.


18 yaş üstü kendi işini kurmak isteyen girişimcilere yönelik 18-21 Haziran 2019 tarihleri arasında 4 gün süreli 32 saat Girişimcilik Eğitimi, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü Eğitim Salonunda verildi. Kurs sonunda başarılı olan 30 girişimci adayı sertifikalarını aldı.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Genel Sekreter Yardımcısı Adil Levent Baş tarafından verilen eğitimde, kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik iş yeri açmadan önce dikkat edilmesi gereken konular ve başvuru süreci anlatıldı.


Programda konuşan Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, “Ülkemiz için girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması gerekiyor. Katma değer üreten yeni işletmelerin ekonomiye kazandırılması lazım. İstihdam sağlanması için KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri büyük önem taşıyor. Burada aldığınız bu belgeler ile aslında iş hayatına adım atmış oldunuz. Biz kursiyerlerimizden çok umutluyuz. Gerçekten üretmek için çabalıyorlar. Müdürlük olarak size destek olmaya hazırız. Amacımız girişimcilere elimizden geldiğince yardımcı olmaktır. Bu kurslar sayesinde özellikle gençlerin iş hayatına atılabilecekler. Bu da ekonomik yönden onlara avantaj sağlayacaktır. Girişimciler iş hayatında başarı sağlayacak ve bununla birlikte Kastamonu ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu kurslarda eğitim gören girişimcilerin önü açılacak ve kendilerini topluma kanıtlayabilecektir” diye konuştu.


Eğitim kapsamında verilen sertifikanın Türkiye’nin her yerinde geçerli olduğunu ifade eden KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol ise, “Bugün siz bir iş kurmak isterseniz ilk ihtiyacınız olan bu girişimcilik sertifikası olacaktır. Siz de bugün bu sertifikaları alarak iş kurmanın ilk adımını attınız. KOSGEB destekleri yılbaşından sonra daha da arttı. Biz insanların tüketici değil, üretici olması için çabalıyoruz. Her sektör için desteklerimiz devam ediyor. Kastamonu’da birçok işletmenin açılışına şahit olduk. Bu destekler ile herkes kendi işinin patronu oldu” dedi.


Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, toplam 32 saatlik eğitiminde ayrıcaTicaret İl Müdürü Sefa Özata, KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol ve TKDK uzmanları kursiyerlere özel destek sunumu yaptı. Sertifika törenine SGK İl Müdürü Zafer Şimşek, KATSO Genel Sekreteri Mustafa Elmas da katıldı.


Törende Sefa Özata, kurs hocası Adil Levent Baş’a plaket verdi. Tören, kursiyerlere katılım sertifikası verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:05
  1. fotoğraf
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğirdir’de başarılı öğrencilere Çanakkale gezisi ödülü
    1. Eğirdir’de başarılı öğrencilere..
    2. İstanbul’da oy verme işlemi sona erdi
    3. Çanakkale’de 41 mülteci yakalandı
    4. Gezi gözlemcisi 'Oy ve Ötesi' yine..
    5. Trump'tan flaş İran açıklaması!
    6. PKK'lı teröristler, çobanı katletti
    7. İBB seçimlerinde 'kitapçık' skandalı!..
    8. Şampiyon A Milli Erkek Voleybol..
    9. İstanbul’da sandıklar kapandı, sayım..
    10. Maltepe seçim sonuçları 2019 |..
    11. Sultanbeyli'de oylar sayılıyor! İşte..
    12. Bağcılar'da oylar sayılıyor! İşte ilk..
    13. Esenler'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    14. Sultangazi'de oylar sayılıyor! İşte..
    15. Gaziosmanpaşa'da oylar sayılıyor! İşte..
    16. Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör..
    17. Şile'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    18. Güngören'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    19. Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile..
    20. Kağıthane'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    21. Eski milletvekili ve işadamı Demir,..
    22. İstanbul'da sandıklar kapandı
    23. Pendik’te oylar sayılıyor! İşte ilk..
    24. Kağıthane seçim sonuçları son dakika |..
    25. YSK'nin hatalı mühür kararı
    26. Medeniyet Derneğinden “Yeni Türkiye..
    27. Mersin’de stratejik plan çalışmaları..
    28. Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş..
    29. Irak’ın kuzeyinde 4 haftada 96 PKK’lı..
    30. Oy verme işlemi sona erdi
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?