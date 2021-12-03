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Dünya Katolik kilisesinde bir skandal daha
Dünya

Katolik kilisesinde bir skandal daha

Hemen her gün bir ahlaksızlığın ortaya çıktığı Katolik kilisesinde, bu defa da Paris piskoposu Michel Aupetit'in uçkur düşkünlüğü gündem oldu. Papa Franciscus, bir kadınla "tuhaf" ilişkisini kabul eden 70 yaşındaki Aupetit'in istifasını onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 16:03:00 -
Katolik kilisesinde bir skandal daha

Hemen her gün bir ahlaksızlığın ortaya çıktığı Katolik kilisesinde, bu defa da Paris piskoposu Michel Aupetit'in uçkur düşkünlüğü gündem oldu. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bir kadınla "tuhaf" ilişkisini kabul eden Paris piskoposu Michel Aupetit'in (70) istifasını kabul etti. Fransa Piskoposlar Konferansından (CEF) yapılan açıklamada, Vatikan'ın Paris Büyükelçiliğinin Papa Franciscus'un Aupetit'in istifasını kabul ettiği bildirildi.

Aupetit, istifasının kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "(Olay nedeniyle) Maruz kaldığım saldırılar beni elbette sarstı. Üzdüğüm kişilerden özür diliyorum." dedi.

Fransız basınında 22 Kasım'da çıkan haberlerde, Aupetit'in 2012'de bir kadınla ilişki yaşadığı belirtilmişti. Bunun üzerine Aupetit, 26 Kasım'da Papa'ya istifa mektubunu sunmuştu.

Aupetit, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, bir kadınla "tuhaf" ilişki yaşadığını kabul etmiş ancak bu kadınla cinsel ilişkide bulunduğuna yönelik iddiaları reddetmişti.

 

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