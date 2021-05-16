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Gündem Katolik Başpiskopos Filistin bayrağı ile İsrail zulmüne karşı çıktı
Gündem

Katolik Başpiskopos Filistin bayrağı ile İsrail zulmüne karşı çıktı

Melkite Rum Katolik Kilisesi Başpiskoposu Abdullah Yulio, işgalci İsrail güçleri ile çatışan Filistinlilerin yanında, elinde Filistin bayrağıyla direndi. Yulio'nun taş ararken verdiği poz, sosyal medyada yankı getirdi. Fotoğrafa yorum yapan binlerce Hristiyan, Hristiyanları da İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 07:20:00 -
Katolik Başpiskopos Filistin bayrağı ile İsrail zulmüne karşı çıktı

İşgalci İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında sadece Müslümanlara değil, Hristiyanlara yönelik de hak ihlallerinde bulunuyor.

Katolik Piskopos, Filistin bayrağı ile İsrail askerlerinin karşısında

Mescid-i Aksa'da ve Gazze'de Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini protesto için Batı Şeria'da İsrail güçlerine direnen Filistinlilerin yanında yer alan Melkite Rum Katolik Kilisesi Başpiskoposu Abdullah Yulio, sosyal medyada birçok kişi tarafından takdir edildi.

"Bin fotoğrafa bedel sembolik kare"

Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinlillerin arasındaki Yulio'nun, elinde Filistin bayrağı taşırken yerde taş arar halinin görüntülendiği foroğraf, "Bin fotoğrafa bedel sembolik bir kare" şeklinde sosyal medyada yayıldı.

Yulıo: "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir"

Geçen yıl ABD Başkanı Trump'ın "Yüzyılın işgal planını" protesto eden Yulio, Ramallah'ta Filistinlilerle birlikte "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir" yazan tabelayı tutarak, işgale karşı duruşunu ortaya koymuştu.

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