Kato Dağı piknik yeri oldu Bir dönem teröristlerin sığınakları bulunan Kato Dağında artık huzur kol geziyor.

Kato Dağı silah sesleri yerine mutluluk sesleriyle inliyor. Teröristlerden arınan 2 bin rakımlı Kato Dağı artık vatandaşların uğrak yeri oldu. Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar artık Kato Dağı eteklerinde bulunan hapur Çayında serinliyor. Termometlerin 42 dereceye vurması sonucu vatandaşlar serinlemek için Hapur Çayına akın etti. PATLAMA SESLERİ SEVİNÇ ÇIĞLIKLARINA DÖNÜŞTÜ Beytüşşebap ilçesinde bulunan Hapur Çayı artık renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Bir grup genç serinlemek için çaya girdi ve gönüllerince eğlendi. Bir zamanlar teröristlerin sığınakları bulunan ve hergün yaşanan patlama sesleri yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Beytüşşebap ilçesinde bulunan bölgeyde halk huzur içinde piknik yapıyor.

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