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Katma değerin lokomotifi patent olacak

Destek Patent’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, sektörün ekonomiye olan katkısını ve hedeflerini anlattı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:05
Katma değerin lokomotifi patent olacak

1983 yılında sınai haklar alanında hizmet vermek amacıyla Bursa’da kurulan Destek Patent’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, 1990’lı yıllarda genel merkezini İstanbul’a transfer ettikten sonra odaklandığı hizmet ihracatında ilk 500 şirket arasına girerek sektörünün parmakla gösterilen şirketi oldu.

Kurulduğu günden bugüne; marka, patent, tasarım ve telif hakları konusunda çalışmalar yapan ve patentle ilgili yasanın çıkmasında büyük gayreti olan Yamankaradeniz, sektörün ekonomiye olan katkısını ve hedeflerini şu sözlerle anlattı:

Firmaların yeni birimleri ile Ar-Ge ürünlerine odaklanması Türkiye’nin ihtiyacı olan yatırımlara ile yenilikçiliğe yönelmesinde büyük rol oynadı. Bu süreçte güçlenen markalar, patent gibi önemli değeri alarak ekonominin global yörüngesinde daha sağlam konumlanıyor.

Şirketimiz Bugüne kadar; ulusal ve uluslararası alanda 200 bin fazla “Marka”, 40 bine üzerinde “Patent-Faydalı Model”, 300 bine yakın tasarıma danışmanlık ve vekillik yaptı. Sunduğumuz hizmetlerin omurgasını marka, patent ve tasarım tescil süreçleri oluşturuyor. 20’ye yaklaşan şubemiz ve 250’i aşan alanında uzman personelimiz ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Şube ağımızı, açmayı planladığımız yeni şubelerimiz ile genişletmeye devam edeceğiz.

Marka Tescili başta olmak üzere, patent başvuru işlemleri, patent araştırma ve analizlerinden patentlerin ticari değere dönüştürülmesine her aşamada hem yurtiçinde hem de yurtdışında bizi tercih edenlerin yanında bulunuyoruz. Buluşların takip ve korunmasında, fark oluşturacak, estetik, özgün, maddi getirisi yüksek tasarımların korunmasında, hem bölge insanının emeğine hem de şehrine imaj katan coğrafi işaret tescili konularında hizmet vermekteyiz.

Günümüz rekabet şartlarında kendi markalarını oluşturabilen, katma değer unsurlarıyla fark edilebilen ve tercih edilen markalar rakipleri karşısında önemli avantajlar elde ediyor ve karlılığını sürekli kılıyor. Markanız için yaptığınız yatırımların sonucunu test etmek için bir değerleme yapmak gerekir. Biz de, uluslararası alanda kabul görmüş bir değerleme metodolojisi kullanarak hem marka hem patent değerleme hizmeti vermekteyiz.

Sektördeki rakiplerimizden farklı olarak sunduğumuz ürünler var. Bunları; marka değerleme marka bulma (MarkArt), patent değerleme, inovasyon yönetimi sistemi (Patsis) olarak sıralayabiliriz.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 07:05
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Kemal Yamankaradeniz
  4. Destek Patent

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