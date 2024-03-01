  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Katliamı geçtik! Bunun adı SOYKIRIM
Gündem

Katliamı geçtik! Bunun adı SOYKIRIM

Yeniakit Publisher
2024-03-01 11:17:00 -

Gazze Şeridi’nde yüz binlerce Filistinli açlık tehlikesiyle mücadele ederken, hastanelerde çocuklar yetersiz beslenme sebebiyle yaşamını yitirirken dün İsrail askerleri yeni bir soykırım daha gerçekleştirdi. Gazze kenti yakınında bulunan el-Raşid Caddesi üzerinde yiyecek dağıtan konvoyu bekleyen Filistinli sivillere ateş açan İsrail kuvvetleri en az 107 kişiyi öldürdü, 760 kişiyi de yaraladı.

İsrail kuvvetleri, Gazze'nin kuzeyine götürülen yardıma ulaşmaya çalışan Filistinlilerin üzerine ateş açtı. 107 kişinin hayatını kaybettiği, 760 kişinin de yaralandığı saldırıya dünya çapında tepki yağarken Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail’in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir.

 

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, hükümetinin İsrail'den silah alımını askıya aldığını açıklayarak, ölümcül olayı “soykırım” olarak nitelendirdi ve şiddet olaylarından Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu: "Yiyecek isteyen 100'den fazla Filistinli Netanyahu tarafından öldürüldü. Dünya güçleri kabul etmek istemese de buna soykırım deniyor"

Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho İsrail katliamına tepki gösterdiği açıklamasında "Gazze'de yardım almaya çalışırken hayatını kaybeden 100 kişinin durumu beni derinden sarstı. Siviller uluslararası insancıl hukuk kapsamında güvende olmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici önlemlerine uygun olarak acil bir ateşkes ve insani yardıma güvenli erişim için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares saldırıyı kabul edilemez olarak değerlendirdi ve "Düzinelerce Filistinli sivilin yiyecek beklerken ölmesi, Gazze'de yaşananların kabul edilemez olduğunu ve ateşkesin aciliyetinin altını çiziyor." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı 'trajik' olarak değerlendirdiği olaydan sonra yaptığı açıklamada "İsrail askerlerinin gıdaya erişmeye çalışan sivillere ateş açma hakkı yoktur" ifadesini kullandı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Josep Borrell de benzer şekilde saldırının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Fransa lideri Macron saldırıyı kınadı ve "Sivillerin İsrail askerleri tarafından hedef alınması karşısında derin bir öfke duyuyorum. Siviller korunmalı ve derhal bir ateşkes hayata geçirilmeli" dedi.

Biden'dan soykırım sonrası İsrail'e yardım çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açmasından sonra yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerini İsrail'in kendini savunabilmesi için askeri yardım tasarısını geçirmeye çağırdı. Biden Cumhuriyetçilerinin oylamayı reddettiği paketin aynı zamanda 'Filistin halkına insani yardım' sağlayacağını öne sürdü.

İsrail yardım bekleyenlere ateş açtı: 104 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail yardım bekleyenlere ateş açtı: 104 Filistinli hayatını kaybetti

Gündem

İsrail yardım bekleyenlere ateş açtı: 104 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 'un katliamı' sonrası BM'den acil toplanma kararı!
İsrail'in 'un katliamı' sonrası BM'den acil toplanma kararı!

Dünya

İsrail'in 'un katliamı' sonrası BM'den acil toplanma kararı!

Kolombiya'dan alçak saldırı sonrası İsrail'e yaptırım kararı!
Kolombiya'dan alçak saldırı sonrası İsrail'e yaptırım kararı!

Gündem

Kolombiya'dan alçak saldırı sonrası İsrail'e yaptırım kararı!

Son dakika! Türkiye'den İsrail'in son vahşetine tepki
Son dakika! Türkiye'den İsrail'in son vahşetine tepki

Gündem

Son dakika! Türkiye'den İsrail'in son vahşetine tepki

Fransa'dan İsrail'e sert tepki: Bunun haklı bir tarafı yok
Fransa'dan İsrail'e sert tepki: Bunun haklı bir tarafı yok

Dünya

Fransa'dan İsrail'e sert tepki: Bunun haklı bir tarafı yok

İsrailli Bakan, insani yardım için bekleyen Gazzelileri katleden askerleri 'kahraman' ilan etti
İsrailli Bakan, insani yardım için bekleyen Gazzelileri katleden askerleri 'kahraman' ilan etti

Dünya

İsrailli Bakan, insani yardım için bekleyen Gazzelileri katleden askerleri 'kahraman' ilan etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü doktorun mahkemedeki savunması ortaya çıktı! Tüyler ürpertici, kirli şeytani planı artık belli oldu!
Aktüel

FETÖ'cü doktorun mahkemedeki savunması ortaya çıktı! Tüyler ürpertici, kirli şeytani planı artık belli oldu!

Kliniğinde 40’a yakın çocuğa ebeveynleri tarafından cinsel tacizde bulunulduğu yönünde rapor hazırlayan FETÖ/ PDY üyesi psikiyatrist Süleyma..
Kuraklık ülkeyi vurdu: sınırlarını aştı, üretimi etkileyecek! Ülkede ulusal afet ilan edildi!
Dünya

Kuraklık ülkeyi vurdu: sınırlarını aştı, üretimi etkileyecek! Ülkede ulusal afet ilan edildi!

Kuraklık etkisi arttı! Maalesef bir kötü haber geldi. Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, ülke çapındaki kuraklık nedeniyle "ulusal a..
Ünlü o model otomobil markalar: En az bozulan, tamir görenler açıklandı! Duyan almak için koştu!
Otomotiv

Ünlü o model otomobil markalar: En az bozulan, tamir görenler açıklandı! Duyan almak için koştu!

Dünya'da artan kur nedeniyle otomobil almak oldukça zorlaştı. Yapılan bir araştırmada sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini ortaya çı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23