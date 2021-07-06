Katliamcı teröristi 2 günde bıraktılar! 28 yıl önceki Başbağlar vahşetinin tanıkları Yeni Akit’e konuştu

Hasan Eğrigöz Ankara

Sivas’taki kirli provokasyonu Müslümanların üzerine yıkan alçaklar, Erzincan’a bağlı Başbağlar köyünde 33 masumu hunharca katletmişlerdi. “Sivas’ın intikamı alındı” notu bırakan alçak PKK’lılar bugün elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşırken, Başbağlar 28 yıldır kan ağlıyor. Vahşette yakınlarını kaybeden mağdurlar, katillerin hesap vermesini bekliyor.

İtiraf ettiler, cezasız kaldılar!

Katliam olduğunda 9 yaşında olan ve babası Hasan Fehmi ile dedesi Süleyman Orhan’ı kaybeden Eyüp Aydınlı, dava sürecinde hiçbir şekilde görgü tanıklarına başvurulmadığını belirterek, şunları anlattı: “Biz bir değil iki katliam yaşadık. Başbağlar’ın ardından hukuk katliamı da yaşadık. Katiller dışarıda gezerken, bizim yüreğimiz hâlâ yanıyor. Ceza alan 1 kişi dahi yok. 16 kişi yakalandı, 10’u köye geldiklerini, silah kullanmadıklarını ama evleri yaktıklarını söylediler. O evlerde 5 kişi şehit oldu. Biri de dedem, naaşı da bulunmadı. Daha sonra mahkemede bu ifadelerini reddettiler. Hatta mahkeme başkanının yönlendirmesi bile oldu. Aileler, görgü tanıkları ile sanıklar yüzleştirilmedi. Görgü tanıklarına hiç başvurulmadı. Kullanılan silahlarla ilgili hiçbir inceleme yapılmadı. Bu kadar eksikliğe rağmen yargı dosyayı onadı. Zaten ceza alan 2 kişi de katliamdan dolayı değil de örgüt üyeliğinden ceza aldı. 28 yıldır bize reva görülen bu, acımız dinmedi, katiller dışarıda olduğu müddetçe de hiç dinmeyecek.”

Yeniden yargılansınlar

Katliamda babası Rıfat Aydın, dedesi İbrahim Baltacı, amcası Nurettin Aydın ve eniştesi Aydın Aydın’ı kaybeden Tayfun Aydın da, şunları dile getirdi: “O gün büyüklerimizin elini öpmek için İstanbul’dan Başbağlar köyüne gittik. 12 yaşında dışarıda yaşıtlarımla oynarken, bir grup silahlı terörist, yanımızdan geçerken köyün erkeklerinin nerede olduğunu sordular. Daha sonra bizi dışarıya çıkarıp kadın çocuk hepimizi dere kenarına dizdiler. Diğerleri gidip evleri ateşe verdi, tüpler patlamaya başladı, önlerine çıkanı şehit ettiler. Sabaha kadar bizi dere kenarında beklettiler. Her yer yangın yeriydi. Bir ara bizi de vurmak istediler... Olayın ardından dava süreci başladı. Dava İzmir’deydi o zaman, gidip geliyorduk. Hiçbir şey olmadı. O dere kenarında başımızda duran terörist tutuklandı, iki gün sonra da serbest bırakıldı. Biz hukuk tecelli etsin, katiller hesap versin istiyoruz. Dosyanın yeniden açılmasını ve davanın adaletli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz.”

