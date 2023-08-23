Katliam gibi kaza! Göçmenleri taşıyan otobüs TIR'a çarptı

Meksika'da facia gibi bir kaza yaşandı. Göçmenleri taşıyan bir otobüs, Oaxaca - Puebla eyaleti sınırı yakınlarındaki otobanda bir TIR'la çarpıştı. Feci kazada adeta can pazarı yaşandı. Olayda 16 kişi hayatını kaybederken 36 kişi de yaralandı.

Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüsün, Meksika'nın Oaxaca ve Puebla eyaleti sınırına yakın otoyolda TIR'la çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

CNN'in haberine göre, Oaxaca Başsavcılığı, Meksika'da göçmenlerin olduğu otobüsün Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda bir TIR'la çarpıştığını bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 erkek ve 8 kadın yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı. Yaralılar Puebla'daki hastaneye kaldırılırken, yetkililer kazanın nedenini soruşturuyor.

Oaxaca eyalet valisi Salomon Jara Cruz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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